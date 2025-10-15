Atronadora sentencia tras ser Juan del Val el ganador del Premio Planeta 2025, el más polémico de la historia

Este miércoles, 15 de octubre, se ha conocido el fallo de los Premios Planeta 2025 en la esperada ceremonia de entrega que ha albergado un año más Barcelona. Y después de la polémica que se generó hace dos años con la victoria de Sonsoles Ónega, este año parece que no va a ser menos, pues ha sido Juan del Val quien se ha proclamado ganador por la novela 'Vera, una historia de amor', presentada bajo el pseudónimo 'No es tan fácil morir de amor' de Elvira Torres.

El libro versa sobre la historia de Vera, una mujer de la alta sociedad sevillana, que decide romper su monótono matrimonio con un noble para iniciar una apasionada relación con Antonio, mucho más joven que ella y de origen muy humilde. Ese sueño de libertad personal culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

De esta manera, como ya sucediera con la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', el grupo Planeta ha vuelto a elegir a un rostro de la casa como el triunfador de este premio literario, uno de los más prestigiosos y sin duda el más lucrativo, ya que es el que más dinero entrega al ganador.

Así, Juan del Val, colaborador habitual de 'El Hormiguero' en Antena 3 así como de 'La Roca', el programa que presenta su mujer Nuria Roca en La Sexta, se convierte en el ganador del Premio Planeta 2025 tomando el relevo de Paloma Sánchez-Garnica y llevándose el millón de euros de premio.

🔴 Juan del Val guanya el Premi Planeta 2025 amb la novel·la 'Vera, una historia de amor' | #PremioPlaneta2025 @RTVECatalunya

El jurado de los Premios Planeta 2025, formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pedro Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta, así lo ha decidido, argumentando que es "una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla".

La novela finalista ha sido 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas, por el que ha ganado 200.000 euros. La escritora gallega presentaba su quinto título que cuenta la historia de una mujer nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en Galicia rural que descubre que tiene una hermana gemela perdida.

Cabe destacarse que en esta edición, el certamen había batido un récord histórico en número de participantes, alcanzando las 1.320 obras originales presentadas, la mayoría en formato digital.

En cuanto se ha conocido el fallo, otorgando la victoria a la obra de Juan del Val, las críticas han sido masivas, cuestionando la credibilidad y el prestigio del Premio Planeta por recaer nuevamente en un rostro de la casa:

El Premio Planeta confirma su nuevo nombre no oficial: Premio A3Media.#PremioPlaneta2025

Buonanotte, soñadores… y que las letras os sean leves. 🌙✍️ — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) October 15, 2025

Tal como se filtró, Juan del Val gana el #PremioPlaneta2025.

Tal como se filtró, Juan del Val gana el #PremioPlaneta2025.

Todo queda en casa — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) October 15, 2025

Juan del Val ha ganado el Premio Planeta. El año que viene se espera que lo gane El Xocas. — boz (@rosebudshears) October 15, 2025

Sonsoles Ónega, Juan del Val... yo apostaría por Tamara Falcó para el Premio Planeta del 2026. — Dios (@diostuitero) October 15, 2025

Es una vergüenza, el premio planeta se ha convertido en un premio de agradecimiento a un grupo Atresmedia, y a esos periodistas que trabajan en el grupo, machacan al gobierno socialista y son críticos con Pedro Sánchez. Premios para dar mayor audiencia a A3 #PremioPlaneta2025 — Maximo Costa (@MAXIMO_ETXEA) October 15, 2025

Ale, un millón de euros para el enchufado Juan del Val #PremioPlaneta2025



Ya sabéis el porqué no quitan #LaRoca, pese a sus paupérrimas #Audiencias



— M 📺 (@casasola_89) October 15, 2025

Ojo, que Juan Del Val acaba de ganar el premio Planeta! El chiste se cuenta solo! #PremioPlaneta2025 — Jonathan Moncada (@JonathanMonkda) October 15, 2025

No era una broma. El cuñado de @El_Hormiguero gana el #PremioPlaneta2025 . Algún día lo veremos de académico de la RAE. Qué vergüenza... — Luis Cabrerizo 🇵🇸 (@LuisCabrer93604) October 15, 2025

LA DECADENCIA DEL PREMIO PLANETA.

Lo siento, señores.

Esta noche la literatura llora.#PremioPlaneta2025 — Oneiros 𒌐 (@frankieplaying) October 15, 2025

1 millón de pesetas para el del Val. Premio para presentadores del grupo. Se confirma mi poca confianza en los premios, y por supuesto, no lo leeré. Hasta luego, Lucas.#PremioPlaneta2025 — LaIslaMilPalabras (@IslaMilPalabras) October 15, 2025

La degradación de un premio. 🤮#PremioPlaneta2025 — Paula (@PaulaWaitingFor) October 15, 2025

Lo del #PremioPlaneta2025 es pa estudiarlo… ¿Juan del Val? ¿En serio? — Mamá Gallinita (@mamagallinita94) October 15, 2025

Que el Premio Planeta 2025 recaiga de nuevo en un rostro de Atresmedia, exactamente en Juan del Val, no sorprende: es la crónica de un galardón que dejó de premiar literatura para premiarse a sí mismo. #premioplaneta2025 #editorialplaneta — R - (@beper11) October 15, 2025

Soy una gran lectora. Leo mucho y leo variedad. Que se le dé el premio planeta a ese señor me parece un insulto. Estaba puesto en redes desde bien temprano. #premioplaneta2025 #verguenza — Maria del Mar (@aversiacierto) October 15, 2025

No existe la meritocracia ni el buen trabajo, al final siempre ganan los pelotas y enchufados, un saludo Juan del Val, el sábado a repetir mínimos de audiencia. #PremioPlaneta2025 — Vayacuadro (@Vayacuadro1) October 15, 2025