Sofía Suescun pone nombre a su ganador de 'Supervivientes 2026' y qué dos concursantes quiere en la final

Queda menos de una semana para conocer al ganador de 'Supervivientes 2026' y por ello ya han empezado los posicionamientos de muchos colaboradores y ex concursantes del reality. Una de las que no ha dudado en utilizar sus redes sociales para manifestarse ha sido Sofía Suescun.

Así, la ganadora de 'Supervivientes 2018' y tercera finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha querido pedir el apoyo para uno de los nominados que se juega su continuidad en el reality en la gala de este domingo. Y es que Sofía Suescun pide a sus fans que voten a Alba Paul para que se salve.

De este modo, la influencer no ha dudado en dar la cara por una compañera de profesión. Sofía Suescun ha lanzado un comunicado defendiendo a la mujer de Dulceida y ha dicho también que otra concursante debe llegar a la final.

"Pido el apoyo para Alba porque se ha ganado estar en la final. Ha sido una superviviente de los pies a la cabeza. Ha pescado, ha trabajado, se ha esforzado cada día, se ha mojado cuando había que hacerlo y ha aguantado como una auténtica jabata durante todo el concurso. No ha sido perfecta, porque nadie lo es, pero precisamente por eso hemos podido ver una concursante real, que ha dado absolutamente todo", destaca la novia de Kiko Jiménez.

"Y además, tengo la suerte de conocerla un poco más allá de lo que se ve en televisión, y sé la persona que hay detrás. Por eso me hace especial ilusión que llegue tan lejos y creo que merece cumplir ese sueño", recalca en su comunicado en su cuenta de Instagram.

Pero Sofía Suescun también ha querido decir que para ella Maica Benedito también debe llegar a la gran final del jueves y por ende salvarse también este domingo, dejando así claro que para ella quién debe ser expulsado en la gala de 'Conexión Honduras' debe ser Aratz Lakunza.

"También quiero acordarme de Maica, porque ha hecho un concursazo y sería maravilloso ver a dos mujeres en la final. Las dos se lo han trabajado muchísimo y han demostrado estar más que a la altura. Hay personas que pasan por los realitys sin pena ni gloria y otros que dejan huella", sentencia al respecto.