La CNMC expedienta a Sofía Suescun y Samantha Vallejo-Nágera tras las denuncias por publicidad ilícita

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado cinco requerimientos contra Sofía Suescun, Samantha Vallejo-Nágera, Peldanyos, Tamara Gorro y Lola Lolita por "la incorrecta identificación de comunicaciones comerciales" en redes sociales. Los expedientes que afectan a estas cinco influencers, en aras de una comunicación comercial válida, llegan después de tres denuncias presentadas por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) contra ciertos posts de estos creadores.

Desde hace unos años, los influencers tienen la obligación legal de advertir a sus seguidores con una etiqueta o un disclaimer cuando están publicando contenido que responde a una colaboración pagada o contenido publicitario. Así, recomendaciones de ropa, alimentos, establecimientos o cualquier tipo de marcas deben incluir una indicación de su carácter comercial al ser compartido en redes sociales.

Sofía Suescun, Samantha Vallejo-Nágera o Lola Lolita, entre las influencers señaladas por ocultar publicidad pagada

En el caso de Sofía Suescun, Lola Lolita o Samantha Vallejo-Nágera y el resto de creadores de contenido que encabezan la lista, la CNMC ha considerado que han ocultado la publicidad en algunos de sus vídeos recurriendo a distintas fórmulas. Incluyendo el aviso de "publi" fuera del vídeo promocional, con la etiqueta de "ad" o simplemente anunciando el producto como "embajadores", los influencers incumplen su obligación de incluir dentro del contenido los términos identificativos necesarios.

De acuerdo con el organismo, los creadores deben centrarse en advertir sobre la existencia de una colaboración pagada por la promoción de un producto de forma comprensible y visible. En el caso de Lola Lolita ha recibido una mención especial en la resolución de la CNMC, pues tanto la marca como la influencer negaron que se tratase de una colaboración pagada al no existir ningún tipo de remuneración ni prevista en contrato.

Sin embargo, el organismo advierte que una comunicación comercial no depende únicamente de que exista una contraprestación económica. Así, la CNMC ha señalado en su resolución que el contenido de Lola Lolita contribuía activamente a la promoción de la marca a través de diversos elementos dentro del vídeo. Y es que, según la jurisprudencia nacional y europea, puede existir una finalidad publicitaria aunque no haya un pago directo a los influencers.

En el caso de Sofía Suescun, la CNMC determinó que una de sus publicaciones promocionando los beneficios de un complemento alimenticio que no cuenta con autorización constituye publicidad ilícita de acuerdo con la normativa europea vigente. A su vez, el organismo ha destacado cómo este tipo de contenido publicitario debe cumplir también con las regulaciones específicas sobre publicidad sanitarias.

Samantha Vallejo-Nágera alegó que había sido "un descuido puntual", pues acostumbra a marcar cuidadosamente todas sus publicidades en la red social, mientras que Tamara Gorro se escudó en ser "embajadora" de una marca para no tener que marcar el contenido publicitario en cada una de las piezas promocionales que subía de la citada marca en su perfil.

En conclusión, la CNMC señala en consecuencia que debido a que las publicaciones analizadas fueron difundidas antes de la consolidación del criterio interpretativo de dicho organismo en junio de 2025, ha optado por requerir a las influencers el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que no se abrirán procedimientos sancionadores.