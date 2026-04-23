Sofía Suescun da la puntilla a Gloria Camila tras el comunicado de Kiko Jiménez por su victoria judicial: "El maltrato no es un arma"

Kiko Jiménez ha tomado sus redes sociales este jueves con un extenso comunicado en el que ha celebrado la resolución judicial de la demanda que Gloria Camila interpuso contra él por maltrato psicológico. Y su pareja, Sofía Suescun, no ha tardado en hacerse eco de las palabras del televisivo, que ha reflexionado sobre cómo estas acusaciones han repercutido en su vida durante los dos últimos años.

"Ha llegado el momento de hablar por la verdad, por la dignidad y por algo que está por encima de cualquier guerra personal: la justicia", anunciaba el de Jaén en un comunicado publicado en su perfil de Instagram este jueves. "Durante más de dos años he vivido bajo una sombra que no debió existir. He sido señalado, juzgado socialmente y puesto en el punto de mira por una denuncia que decidió ponerme 5 años después de terminar nuestra relación", ha continuado explicando.

"Una acusación que, hoy, la propia justicia ha dejado claro que no se sostenía por ningún lado. Dictando un auto demoledor en su contra. Dos años en los que mi nombre, mi familia y mi trabajo han estado en entredicho. Dos años en los que se ha jugado con algo extremadamente serio: el maltrato", ha sentenciado la pareja de Sofía Suescun haciendo referencia a la demanda que Gloria Camila interpuso contra este años después de finalizar su historia de amor.

Kiko Jiménez echa por tierra a Gloria Camila en su comunicado y Sofía Suescun muestra su apoyo

Así, el rostro de Mediaset ha lanzado un contundente mensaje tras la resolución a su favor. "Aquí es donde quiero ser muy claro. El maltrato no es un arma. No es una estrategia. No es una herramienta para hacer daño a alguien con quien compartiste una relación. El maltrato es una realidad durísima que sufren miles de mujeres y merece todo el respeto, toda la protección y recursos posibles", ha subrayado el televisivo.

Unas palabras que Sofía Suescun ha suscrito en los comentarios de la publicación. "Yo siempre confié en ti y en quién eres de verdad. Por mucho que alguien intente distorsionar la realidad, la esencia de una persona no se puede cambiar ni ocultar, y hoy la justicia solo ha puesto en su sitio la verdad que yo siempre vi en ti", ha escrito la ganadora de 'Supervivientes'.

"Te amo, la envidia y los celos son muy malos cariño. Yo solo quiero ser feliz contigo y vivir tranquilo, con nuestros nenes. Gracias por tus palabras", le ha contestado Kiko Jiménez, dejando claro que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos. De hecho, la televisiva ya compartió este miércoles la celebración de ambos por su triunfo legal en un restaurante. "Hoy brindamos porque después de mucho tiempo doloroso, al fin se ha hecho justicia", se podía leer en la historia de Instagram de ambos brindando. "Yo sé muy bien quién eres mi amor", añadía ella sobre la instantánea.