Sofía Suescun deja clara su opinión sobre 'La Casa de los Gemelos 2' y parece toda una indirecta a Telecinco

La segunda edición de 'La casa de los gemelos' arrancaba con éxito el pasado domingo, convirtiéndose en el primer reality emitido exclusivamente en streaming. La comparación de este fenómeno con el fiasco que ha supuesto 'GH 20' en Telecinco no se hacía esperar. Una de las que ha mostrado su apoyo al programa presentado por Kiko Hernández ha sido Sofía Suescun.
Apodada como 'la reina de los realities' por la gran cantidad de formatos en los que ha participado, Sofía Suescun ha dado su opinión sobre este nuevo espacio que se puede ver en YouTube. Y, de paso, no ha dudado en lanzar un posible dardo a Telecinco ante los bajos datos de audiencia que está cosechando 'GH 20', programa con el que ella saltó a la fama, participando junto a su madre, Maite Galdeano.
La influencer compartía un storie en su perfil de Instagram mostrando públicamente su apoyo a 'La casa de los gemelos 2'. Un mensaje que muchos han interpretado como una indirecta a la cadena que le vio nacer. "Llevo años viviendo realities por dentro y por fuera, y lo que están haciendo los gemelos es una auténtica lección de reality. Con casi nada han construido un fenómeno que ya es imposible ignorar. Enhorabuena, chicos", escribió Sofía Suescun.
Sofía Suescun, fan de 'La casa de los gemelos 2'
Y es que la segunda edición de 'La casa de los gemelos' se ha convertido en todo un fenómeno. Sin apenas presupuesto y sin normas claras, el reality que ahora presenta Kiko Hernández está batiendo todos los récords. Gran parte del éxito son los perfiles que conviven en la casa. Rostros tan polémicos como Andrea Batres, El Patica, Eros, Labrador, La Falete Sweet Flow, Marrash, Gabrielle y Nissy.
A ellos se suman tres personajes muy conocidos de la pequeña pantalla: Víctor Sandoval que ejerce de "dictador" y es el encargado de poner las reglas; Kiko Hernández, como presentador de las galas; y Coto Matamoros en el papel de "verdugo" que sentencia a los concursantes que menos juego dan. Quien gane, se llevará un cheque de 100.000 euros. Una decisión que estará en manos del público.
El mensaje de Sofía Suescun alabando el reality es una forma de atacar indirectamente a Telecinco por el batacazo que está sufriendo la vigésima edición de 'Gran Hermano'. Unas flojísimas audiencias que ha obligado a Mediaset a expulsar de golpe a varios concursantes para echar el cierre cuanto antes. Tenía previsto finalizar en febrero, pero concluirá antes de Navidad. Un cierre anticipado que los concursantes desconocen aunque sospechan que algo no marcha bien.
