Aída Nízar da la espalda a 'La casa de los gemelos 2' y dispara en un demoledor comunicado contra Kiko Hernández

Tras semanas de expectación por su explosivo casting, 'La casa de los gemelos 2' abría sus puertas este domingo en una primera gala conducida por Kiko Hernández para conocer al elenco de concursantes final. Así, el presentador no dudó en lanzar un afilado dardo contra 'Gran Hermano' y Telecinco que Aída Nízar no ha tardado en impugnar en redes sociales, cargando contra el televisivo por renegar del formato con el que obtuvo su salto a la fama.

La segunda edición del controvertido reality arrancaba este domingo coincidiendo en franja horaria con el debate de 'Gran Hermano 20' en Telecinco. Y mientras que más de 300.000 personas siguieron el estreno a través del canal de Youtube de Zona Gemelos, el que un día fue el buque insignia de Mediaset continúa hundiéndose. Hasta el punto de resumir la edición antes de Navidad tras una semana y media de lo que promete ser un descarada purga de concursantes similar a la de estos últimos días.

Aída Nízar carga contra Kiko Hernández por recordar la violación en 'Gran Hermano': "Tus palabras han sido muy torpes"

Así, Kiko Hernández no dudó en cargar contra 'Gran Hermano' al inicio de la gala de 'La casa de los gemelos 2' haciendo referencia a una de las mayores polémicas en la historia del reality. "Tanto que han criticado a este programa, ¿aquí nunca ha habido una violación, verdad?", señaló el comunicador recordando el caso de Carlota Prado durante 'GH Revolution' en 2018. "Pues, entonces, si no ha habido nunca una violación, podemos hacer un reality de puta madre", resolvía el antiguo colaborador de 'Sálvame'.

Y estas palabras no han sido plato de buen gusto para Aída Nízar, que ha recuperado el momento exacto en su perfil de Instagram para cargar contra el presentador. "Fui la única que rechazó participar en Zona Gemelos porque lo considero denigrante, pese a tener mi caché aceptado y tras un trato siempre cordial de los gemelos", ha comenzado explicando la televisiva, recordando el cruce de acusaciones que protagonizó con los hermanos durante la semana pasada por los rumores sobre su supuesto fichaje.

"No formo parte de una televisión sustentada en los excesos, degradación o falta de valores. Yo no me drogo ni denigro", ha insistido la ex concursante de 'Gran Hermano' cerrando la puerta a involucrarse profesionalmente con el universo de 'Zona gemelos'. "Por eso me parece incomprensible la participación de Kiko Hernández. Te has equivocado hablando de la violación", terminaba señalando la antigua colaboradora de Telecinco en su publicación.

Así, Aíza Nízar no ha dudado en afear la actitud del comunicador con el reality que lo catapultó al estrellato. "Aunque Mediaset no te otorgara ningún programa como presentador, que sí te mereces como comunicador, existe un principio incuestionable: jamás se puede morder la mano que te ha dado de comer. Tus palabras han sido, a mi juicio, muy torpes", ha advertido la televisiva.

A su vez, ha desvelado los motivos por los que no participará en el especial de 'Equipo de investigación' que La Sexta está gestando sobre el fenómeno de 'La casa de los gemelos'. "No aceptaron mis condiciones, centradas en no denostar a los gemelos, ya que nada tengo contra ellos. Fueron correctos, educados y respetuosos conmigo. Ellos solo ofrecen al público lo que demandan, y son millones los que consumen esta televisión", ha asegurado sobre su negativa al espacio de Gloria Serra.

"Mi dignidad no se vende para nadie. No hay cifra que me lleve a hablar mal de personas que considero íntegro y profesionales", ha terminado subrayando Aída Nízar en su última publicación de Instagram, insistiendo en que, pese a que no se identifica con el modelo de entretenimiento impulsado por los hermanos de Getafe, que ha cosechado todo un éxito en su estreno, respeta tanto a Carlos como a Daniel por el buen trato durante las negociaciones.