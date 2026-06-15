Telecinco ya tiene fecha para cerrar 'El Diario de Jorge' ante la llegada de una nueva programación este verano

Si bien Cristina Lasvignes fue la encargada de tomar las riendas de 'El diario de Jorge' en su versión veraniega el año pasado, en esta ocasión Jorge Javier Vázquez y su espacio desaparecerán por completo de Telecinco durante la temporada estival. Y la cadena ya tiene cerrada la fecha en la que el presentador se despedirá de su franja habitual para disfrutar de sus vacaciones, dando paso a la programación veraniega que Mediaset ha preparado este año cargada de novedades.

Como decimos, este año no habrá 'El diario de verano'. El programa de testimonios se despedirá de la parrilla el próximo viernes 3 de julio según ha avanzado El Confi TV. No obstante, la intención de la cadena es que 'El diario de Jorge' regrese en septiembre a la parrilla de la cadena.

En su lugar, Telecinco tiene preparada una programación de tarde completamente nueva para los meses estivales con tres nuevos formatos, de los cuales la continuidad de algunos de ellos dependerá de la audiencia.

'El diario de Jorge' cierra por vacaciones: Jorge Javier Vázquez se despedirá el próximo 3 de julio

Con 'El diario de Jorge' y 'El tiempo justo' fuera de juego durante los meses de verano, Telecinco incorporará a su oferta nuevas apuestas como 'Amor... ¡o lo que surja!', el nuevo dating show conducido por Carlos Lozano que tratará de recuperar la esencia de 'Mujeres y hombres y viceversa' con un elenco de participantes de todas las edades y que se estrenará el próximo 22 de junio.

A la lluvia de novedades se incorpora también 'De lunes a viernes', el nuevo formato diario conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta que pretende extender la crónica social de 'De viernes' a todos los días de la semana con colaboradores en plató. Con la programación oficial del mes de julio aún por desvelar, es más que probable que este formato de corazón sea el sustituto del espacio de Jorge Javier Vázquez, ocupando su franja antes de '¡Allá tú!'.

De igual forma, el concurso liderado por Juanra Bonet también contará con nuevas entregas durante este verano. Y a su vez, Telecinco también encajará dentro de su oferta estival un nuevo formato conducido por Ion Aramendi y Kike Quintana, 'El verano se mueve'. Se trata de un magacín en el que el dúo de presentadores recorrerán la geografía española en busca de los destinos veraniegos perfectos y que ocupará el hueco de 'El tiempo justo' en la parrilla de Telecinco, que como 'El diario de Jorge' también permanecerá "cerrado por vacaciones" este año.