Mediaset aclara el futuro de 'El Diario de Jorge' ante su suspensión en la programación de este verano

Mediaset prepara un terremoto en su programación de tarde de cara al próximo mes de junio aprovechando el verano. Así, Telecinco arrancará su programación vespertina con 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show con Carlos Lozano de presentador, seguirá con una versión reducida de 'El tiempo justo' antes de lanzar 'De lunes a viernes', una versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, y que ocupará el hueco de 'El diario de Jorge' dejando a Jorge Javier fuera de la parrilla.

De esta forma, 'El diario de Jorge' desaparecerá de la parrilla diaria de Telecinco el próximo mes de junio antes de cumplir dos años de emisión ininterrumpida. No obstante, se trataría solo de un descanso estival y no de una cancelación definitiva.

En este sentido, hay que recordar que el pasado verano Telecinco si que optó por mantener en emisión 'El diario de Jorge' durante todo el verano tanto con Jorge Javier Vázquez en el mes de julio como en su versión veraniega con Cristina Lasvignes en el mes de agosto.

Así, desde Mediaset han aclarado en la presentación, a la que ha acudido El Televisero, que la intención es que 'El diario de Jorge' regrese en septiembre a la parrilla. "Está previsto que vuelva en septiembre", recalcaban al unísono Alberto Carullo, director general de contenidos de Mediaset y Jaime Guerra, director de producción de contenidos del grupo.

Y es que la gran duda es que pasará con el talk-show que conduce Jorge Javier Vázquez si los otros dos formatos que se estrenan en verano se consolidan y se mantienen en la parrilla de tarde de Telecinco a partir de septiembre.

"La idea es que el programa vuelva en septiembre, ya veremos si con más o menos duración que ahora. Ya veremos como se ajustan los horarios, esto al final es la composición habitual de una cadena. Pero 'El diario de Jorge' volverá", aclaraba Alberto Carullo.

Por su parte, Jaime Guerra defendía los cambios que prepara Telecinco para este verano con una clara intención. "Queremos una tarde variada y por eso los géneros son variados. Empezamos con un dating, después sigue un magacín con Unicorn y después nos iremos a la crónica social y después a un concurso de azar. Por eso vais a ver muchas caras en esa franja. Es una premisa para el verano y luego ya veremos", añadía por su lado Jaime Guerra.

De esta manera, si la previsión se cumple y las audiencias de 'El diario de Jorge' siguen respondiendo, Jorge Javier Vázquez tiene garantizada su vuelta a la programación de tarde en septiembre y será entonces cuándo veamos qué programa cae de la parrilla si alguna de las nuevas apuestas de verano o si se cancelará definitivamente 'El tiempo justo' con Joaquín Prat.