Jaime Astrain cuenta en exclusiva los kilos que ha perdido en 'Supervivientes' y señala al ganador de la edición "con la cabeza"

Jaime Astrain ya ha regresado de Honduras tras ser expulsado de 'Supervivientes 2026', una aventura marcada por el desgaste físico y, sobre todo, por los problemas en su rodilla. El exfutbolista protagonizó en sus últimos días un tenso desencuentro con el equipo médico del programa y con Jorge Javier Vázquez al defender que su lesión había empeorado debido a la pérdida de masa muscular. "Mi rodilla es mi talón de Aquiles", llegó a asegurar Astrain, que abandonó el concurso frustrado y consciente de que su cuerpo había dicho basta antes de tiempo.

Tres semanas después de su salida del reality, Jaime nos reconoce que todavía sigue "aterrizando" a la realidad junto a su pareja, Lidia Torrent. El hambre y la ansiedad con la comida continúan siendo uno de los mayores retos tras la experiencia extrema en Honduras. El colaborador de televisión nos admite que perdió diez kilos durante el concurso y que, aunque ya ha recuperado parte del peso, todavía siente que "el cuerpo nunca se sacia". Mientras tanto, Lidia celebra haber recuperado la rutina junto a él después de semanas "difíciles" marcadas por la distancia y la preocupación.

La pareja sigue muy pendiente de la recta final de 'Supervivientes 2026' y ambos coinciden en que el concurso atraviesa ahora su fase más dura. Jaime y Lidia destacan el desgaste psicológico y físico que están sufriendo los concursantes, especialmente por el hambre acumulada y la convivencia límite. "Ahora el hambre empieza a hacer estragos", nos asegura ella, mientras él nos reconoce que desde fuera percibe a sus compañeros "en un punto extremo" en el que cualquier conflicto se multiplica y las estrategias empiezan a aflorar a medida que la final está más cerca.

En medio de las tensiones y las nominaciones decisivas, Jaime Astrain tiene claro quién merece alzarse con la victoria. Aunque admite que su corazón estaría con Aratz Lakuntza, el exsuperviviente apuesta "con la cabeza" por Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo como ganador de la edición. Para él, el concursante está viviendo la experiencia "como si estuviera en un parque de atracciones" y considera que su capacidad de adaptación, resistencia y actitud natural en la isla le convierten en "el mejor superviviente" de esta edición.

De todo ello y mucho más ha hablado El Televisero en exclusiva con la pareja durante el estreno de 'Berlín y la dama de armiño' en la premiere global en Sevilla. La entrevista a continuación.

Jaime Astrain y Lidia Torrent, ¿cómo estáis?

JAIME - Muy bien, estar en Sevilla siempre es bien. Encima, por suerte, no hace el calor que suele hacer, entonces se puede.

Lleváis unas dos semanas juntos desde que volviste de Honduras, Jaime, ¿cómo lo estáis llevando?

JAIME - Han pasado dos semanas desde que volví, dos semanas y pocos días. Todavía aterrizando, parece tontería, porque hay gente que le dura mucho más, pero aterrizando, sobre todo con el tema de la comida y el tema de vibración entre nosotros. Porque vienes como en una burbuja a 40 pulsaciones, pero todo bien, todo bien. Y ella me está ayudando. Me está aguantando.

LIDIA - Está más ubicado de lo que pensaba, o sea que él ha vuelto a la tierra muy rápido. Claro, como es eso de la comida, porque siempre me despierta curiosidad, estás allí en unas condiciones extremas y, de repente, llegar aquí, mucha gente dice que ha tenido efecto rebote con la comida. ¿Cómo lo has llevado tú eso?

Muchos concursantes de 'Supervivientes' admiten haber tenido el famoso "efecto rebote" con la comida una vez llegan a casa, ¿te ha pasado?

JAIME - Sí, como y siento que el cuerpo nunca se sacia. Entonces estás continuamente queriendo comer y comer. Yo, por suerte, me fijo en lo que come ella más o menos, miro y me mantengo, pero ayer, por ejemplo, anoche, cuando llegué del programa, a las dos y pico, me hubiera comido siete pizzas. Pero claro, me comí un yogur y me fui a la cama. Pero sí que hablo con los compañeros y es que no estás saciado nunca, entonces tienes esas ganas de seguir comiendo.

¿Cuántos kilos llegaste a perder?

JAIME - Perdí diez. Ya he recuperado cinco o por ahí, pero bueno, al final, si empiezas a desayunar, comer y cenar normal, al final recuperas. Lo que no es normal es lo que hacía allí, que es comer 30 gramos de arroz al día. Ahí sí que pierdes muy rápido. Además, el cuerpo luego lo siente. Pero sí que, sobre todo, nos dicen: "Llevadlo con cabeza, no os peguéis atracones", es muy de cabeza, intentar aguantar aunque quieras comer y comer, pues aguantar.

Lidia, ¿cómo viviste su llegada a casa?

LIDIA - Con muchas ganas, la verdad es que sí, evidentemente lo estaba pasando mal por cuestiones evidentes, pero es verdad que quien se queda también pasamos nuestro viaje. Es como una cosita de que se echa de menos, se echa en falta. Al final somos un equipo y se nota un poco la ausencia del soporte. Entonces para mí fue un poco difícil y tenerle aquí me hace ilusión por una parte, por supuesto, pero, ojalá hubiese llegado a la final, pero bueno, que estoy contenta volviendo también a mi normalidad.

Jaime, ¿cómo estás ahora de tu lesión de rodilla?

JAIME - Muy frustrado, pero era algo que sabía que podía pasar con mis problemas previos y ahora lo que tengo es muchas agujetas, porque estoy intentando recuperar toda la masa muscular y tengo mucha agujeta de glúteo, porque ahí también tira el isquio, el cuádriceps, y cansado, pero me queda todavía unas cuantas semanas de potenciar y fortalecer.

Me imagino que estáis siguiendo la edición de 'Supervivientes', ¿qué tal lo veis?

JAIME - Uf. Por ejemplo, esta semana se ha puesto bastante interesante y han pasado muchas cosas.

LIDIA - Ahora, con este pico de hambre, después de tantos días. Les veo súper agitados a nivel interior. Están con más barullo que nunca, más confrontación que nunca. O sea, que yo creo que ahora el hambre empieza a hacer estragos.

JAIME - El domingo van a expulsar a una persona. Hay cuatro nominados que son cuatro candidatos a estar en la final. ¡Guau! Guau, guau, porque tanto Alba Paul, Nagore Robles, Aratz Lakuntza y Borja Silva... desde mi punto de vista, tenía muchas posibilidades de llegar a la final y la cosa es que se pone seria.

¿Por quién apuestas como ganador?

JAIME - De ganador ahora mismo por Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo.

¿Y por qué?

JAIME - Dije con el corazón a Aratz y con la cabeza Alvar, porque creo que él está ahí como estaríamos nosotros en un parque de atracciones. Él, si se tiene que quedar un año, se queda. Él está disfrutando, viviendo, aunque luego la está cagando, porque es un niño pequeño. No lo hace con maldad. Entonces, creo que es el mejor superviviente y, creo que merece ganar.

Lo hablábamos recientemente con Sandra Barneda, y es que ha llegado un punto del concurso en el que los concursantes están llevados al extremo. Están muy irascibles, cansados, con mucho hambre. De hecho, vimos el otro día el brote de Claudia que robó y están pasando como muchos rifirrafes.

LIDIA - El otro día justo en el programa hablaban del autocontrol, que al final todos en un contexto normal podemos gestionar mejor este tipo de situaciones, pero en una experiencia límite, pues tu forma de reaccionar también está un poco sobrepasada, imagino.

JAIME - Yo los veo ahora desde fuera y están llegando a un punto extremo en el que el tema de la comida le está afectando más de la cuenta a cada uno, yo creía que iban a ser más fuertes. Y luego, que ya llegas a un punto en el que no aguantas ni lo más mínimo del de al lado. Ahora llega la unificación, creo que estará una semana o dos, y también como se ve tan cerca la final, ya empieza a haber estrategias de: "Vete, que estás mal"... Entonces, ves cosas de cada uno que no veías antes.