Jaime Astrain impugna al equipo médico de 'Supervivientes' por el comunicado de su lesión: "Eso no es así"

Jaime Astrain puso punto y final a su aventura en 'Supervivientes 2026' este jueves al convertirse en el expulsado de la semana, pero antes protagonizó un tenso encontronazo con Jorge Javier Vázquez y el equipo médico del programa por el comunicado que llegaron a leer sobre su lesión de rodilla. Yes que, tras varios días pidiendo su expulsión por los dolores que le impedían participar en las pruebas, el presentador desmintió la versión del ex futbolista en directo.

"Estoy enfadado conmigo mismo", reconocía el concursante en una conexión con plato antes de desvelar quién sería el expulsado de la noche. "Mi rodilla es mi talón de Aquiles. Llevo dos operaciones, he perdido masa muscular, ya no me responde y la siento súper frágil. Me duele al andar, imagínate al correr, más aún en esta arena blanda. Me siento un lastre en la playa que no puedo ni subir a por leña", aseguró el ex deportista.

Jaime Astrain clama contra el comunicado de 'Supervivientes 2026' sobre su lesión de rodilla: "Pregunta a cualquier traumatólogo"

Cabe recordar que Jaime Astrain sufrió su primera lesión cuando tenía 22 años y desde entonces siempre ha sufrido molestias. De hecho, tal y cómo él mismo desveló, antes de poner rumbo a Honduras recibió una medicación para prevenir la aparición de estos dolores sin demasiado éxito. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez terminó echando por tierra su versión con el comunicado del equipo médico en mano.

"Como habéis visto, desde hace unos días Jaime no está participando en los juegos porque presenta molestias en la rodilla. Quiero recordar la situación en la que se encuentra: Jaime se sumó a 'Supervivientes' arrastrando una antigua lesión de rodilla, producida durante su etapa deportiva. Una lesión controlada que no impedía su participación en el programa", comenzó denunciando el presentador.

"En los últimos días, Jaime ha presentado molestias que han sido revisadas al milímetro por el equipo médico a través de diversas pruebas que confirman que su lesión sigue siendo la misma que cuando llegó y que no le impide participar en 'Supervivientes", comenzaba leyendo el conductor del programa. "No es así", clamó rápidamente Astrain, que escuchaba a todo a miles de kilómetros junto a la audiencia.

"Jaime mantiene que sigue teniendo dolor y eso es algo que nosotros no podemos medir. Por eso estamos en esta situación en la que él mismo ha pedido a la audiencia marcharse", resolvió el presentador, poniendo el foco en sus constantes súplicas para abandonar el programa durante la última semana. "No es así porque no estoy igual que al principio. Le puedes preguntar a cualquier traumatólogo: cuando pierdes masa muscular, pierdes la estabilidad de la rodilla", replicó Jaime Astrain, indignado por la encerrona.

"Aquí no puedes potenciar, no puedes comer bien, no puedes descansar. Antes de venir, cinco días antes de venir aquí, me pinché ácido y corticoides para aguantar mínimo hasta mayo, pero la pérdida de peso y masa muscular ha hecho que vaya en caída libre", aseguró el ex futbolista. "Esto no lo controlo yo, en cualquier movimiento se me puede ir la rodilla y se me puede otra vez romper un menisco o cualquier cosa. No estoy igual, estoy igual porque todavía no tengo nada roto", terminaba señalando.

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez le comunicó a Jaime Astrain que, de salvarse de la nominación este jueves, tendría que tomar una decisión junto al equipo médico de 'Supervivientes 2026' para determinar si puede continuar en el concurso o no. Sin embargo, queda más que claro que su campaña surtió efecto esta semana, pues terminó la gala convirtiéndose en el último expulsado de la edición.