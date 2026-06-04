Estos son hoy, jueves 4 de junio los invitados de 'La Revuelta', el programa de Broncano, que cambia de horario en TVE

Tras recibir a la filóloga y escritora Clara Sánchez, 'La Revuelta' salta al prime time de La 1 una vez más este jueves para despedir la semana por todo lo alto. David Broncano recibió por primera vez a la académica de la RAE para descubrir todos los detalles de su nueva novela 'Lo inexplicable', y este jueves, con motivo del partido amistoso entre España e Irak previo a la Copa Mundial 2026, el espacio de entrevistas del humorista retrasará su emisión hasta las 22:50 horas.

La visita de la filóloga, que prometió a Broncano votar por su futura admisión en la RAE, se tradujo en un 10.9% de share y 1.250.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió su mejor cuota en cuatro meses gracias a la visita de Enrique Riquelme, firmando un 16.1% de share y 1.855.000 espectadores. Por su parte, 'First Dates' consiguió un 9.2% de cuota de pantalla y 1.055.000 espectadores en Telecinco.

Roberto Carlos y Eladio Carrión, los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visitan hoy jueves, 4 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Raphael, que regresará al espacio de Antena 3 para ofrecer su primera entrevista en televisión tras el revés de salud que sufrió a finales de 2024, haciendo parada en mitad de su gira de conciertos 'Raphaelísimo Tour 2026'. Por su parte, David Broncano recibirá a Roberto Carlos y Eladio Carrión.

Puede que hayáis oído hablar de ellos 😁 pic.twitter.com/wjdpkBnw0N — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 4, 2026

El exfutbolista brasileño, considerado como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, visitará por primera vez este jueves el espacio de David Broncano para hacer un repaso de su exitosa trayectoria en el mundo del deporte, donde solía ser apodado como 'El hombre bala' por su potente disparo con la pierna izquierda.

El resto de emisión de 'La Revuelta' queda reservada para el puertorriqueño, que visita al humorista para continuar la promoción de su último álbum de estudio 'CORSA', que salió a la luz el pasado 30 de abril con 15 temas entre los que se incluyen colaboraciones con artistas como Myke Towers, Cazzu o Mora.

Así queda la programación del prime time de La 1 del jueves, 4 de junio: