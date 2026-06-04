La académica de la RAE Clara Sánchez da un tirón de orejas a Broncano en 'La Revuelta': "Lo estás obviando"

La escritora y filóloga Clara Sánchez ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles para presentar 'Lo inexplicable', su nueva novela que publicó el pasado mayo. Y durante su conversación con David Broncano, entre algún que otro reproche por su fórmula habitual para entrevistar, la académica de la RAE se ha pronunciado sobre la reiterada petición del presentador de formar parte de la institución.

"Eso nos falta, nos falta un bombo, nos faltas tú... Que ya he oído que estás....", ha comenzado señalando la autora nada más irrumpir en el escenario después de que el humorista la recibiese agitando el bombo como de costumbre. "Estás en la edad como para dentro de 15 años", le ha sugerido sobre su posible ingreso en la RAE, bromeando sobre la media de edad de los académicos.

Clara Sánchez promete su voto a David Broncano para entrar en la RAE: "A ver si me conquistas"

Así, David Broncano ha rememorado las numerosas ocasiones en las que ha pedido apoyo a distintos académicos para fraguar su entrada en la RAE. "Vino Javier Cercas y me dijo que tenía su voto, también Bermúdez de Castro, así que me falta uno...", ha señalado el humorista. "Podría ser yo, a ver cómo me conquistas", le ha sugerido Clara Sánchez, trasladando también sus dudas sobre esos supuestos apoyos.

🥃 El Alimentación de delante de la RAE debe estar haciéndose de oro. Ahora se entienden esas bolsas de plástico verde que llevan los académicos. #LaRevuelta pic.twitter.com/hTTHilV5UF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 3, 2026

"¿Y tú te crees que los que te dijeron que te van a votar, te van a votar? La votación es secreta, igual te lo dicen y luego no", ha advertido la invitada de este miércoles, señalando que, en su caso, sí que está a favor de incluir a un humorista en la institución. "Yo voto por eso, vamos tendrías mi voto", ha asegurado la filóloga. "Si me dices esto y dentro de un año no estoy en la RAE es que alguno sois unos mentirosos", le ha espetado entre risas del presentador.

Ha sido poco después cuando Clara Sánchez ha denunciado que "ya le habían advertido" sobre la dinámica del programa antes de venir. "Yo voy a ir a un punto de existencia del que hablo en el libro este del que luego espero hablaremos, porque es que lo estás obviando...", ha comentado en un punto de la entrevista mientras charlaba sobre otro asunto, lanzando un dardo a Broncano por sus constantes evasivas a comenzar la promoción.

"Sabes que para mí el tiempo también es muy relativo y puede que nunca llegue la promoción", ha señalado entre risas el conductor de 'La Revuelta' antes de someter a la escritora a las preguntas clásicas. "Algo he oído, pero no he oído bien", ha señalado la filóloga sobre las famosas cuestiones, desatando las risas en el teatro. "Tú en la Academia estarás en el top de pasta", ha señalado entonces Broncano.

Así, se ha negado a desvelar quién es el académico más rico dentro de la RAE. "Yo no lo puedo decir, pero te lo puedes imaginar. Si te quieres hacer rico no te dediques a escribir, porque salvo algún caso muy concreto los demás vivimos... Ten en cuenta que escribimos una novela cada mucho tiempo", ha advertido antes de desvelar que tiene 10.000 euros en el banco. "¿No te lo crees?", le ha increpado ante sus sorpresa.

"Eso del último mes, el último mes... Qué cosa, si el tiempo no existe", se ha limitado a contestar Clara Sánchez durante la pregunta del sexo, evitando ofrecer una cifra y volviendo a increpar al presentador durante la despedida. "Estás tapando la novela", le ha espetado mientras este bloqueaba la vista de su libro al sentarse en la mesa.