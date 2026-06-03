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Quién es la invitada de hoy, miércoles 3 de junio en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

José Sánchez por José Sánchez

David Broncano contraataca a la visita de Enrique Riquelme a 'El Hormiguero' de Pablo Motos con sus invitadas de este miércoles en 'La Revuelta'

David Broncano en 'La Revuelta'
David Broncano en 'La Revuelta' | TVE

Tras recibir una vez más a Trueno, el cantante detrás del hilo musical de la intro de 'La Revuelta', David Broncano y su equipo regresan este miércoles con más sorpresas. El humorista se reencontró con el artista argentino para descubrir todos los detalles de su último álbum de estudio 'TURR4ZO', que vio la luz el pasado mes de abril.

La visita del intérprete al espacio de TVE este martes se tradujo en un 10.2% de share y 1.157.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió anotar un 13.4% de share y 1.549.000 espectadores gracias a la visita de Rossy de Palma. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8.9% de cuota de pantalla y 1.021.000 espectadores en Telecinco.

Clara Sánchez, la invitada de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 3 de junio 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Enrique Riquelme, candidato a la presidenta del Real Madrid para descubrir sus propuestas para el club de cara a las elecciones del domingo 7 de junio. Por su parte, David Broncano recibirá a Clara Sánchez.

La destacada filóloga y novelista española visitará por primera vez el espacio de David Broncano este miércoles para presentar su nueva novela 'Lo inexplicable', publicada en mayo de este año. Se trata de una de las autoras más reconocidas y traducidas de narrativa contemporánea en español, ganadora de los tres premios literarios principales en nuestro país: Premio Nadal, Premio Alfaguara y Premio Planeta.

Además, la invitada de este miércoles en 'La Revuelta' es miembro de número de la Real Academia Española, donde ocupa la silla X desde 2023. Sus novelas combinan el misterio, enigma, thriller y exploran temas profundos desde los escenarios más cotidianos.

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Sobre la firma

José Sánchez

Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.

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