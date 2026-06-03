Telecinco cancela las emisiones de 'Got Talent' y 'El precio justo' por un evento de programación especial este domingo

Al igual que van a hacer La 1 y Antena 3, Telecinco también ha decidido volcarse el domingo con la visita del Papa León XIV a Madrid y la misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles. Con ello, la cadena de Mediaset alterará toda su programación matinal del domingo 7 de junio.

De esta manera, Telecinco cancelará la emisión de las reposiciones de 'Got Talent' y 'El precio justo' para ofrecer un especial de 'Informativos Telecinco' que conducirá María Casado a partir de las 9:45 horas para cubrir la emisión en directo de la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi que el Papa celebrará en la Plaza de Cibeles.

Un especial en el que María Casado estará acompañada de Darío Menor, corresponsal de 'Informativos Telecinco' en Roma y experto vaticanista así como por Javier Sánchez Cervera, párroco de la iglesia de San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes. Asimismo, habrá conexiones con equipos desplazados sobre el terreno para acercar a los espectadores todos los detalles de una ceremonia que previsiblemente reunirá a centenares de miles de fieles en el centro de Madrid.

Con este especial de 'Informativos Telecinco', la cadena de Mediaset luchará por la audiencia del domingo y competirá contra los especiales de TVE y Antena 3. Por un lado, La 1 y el Canal 24 horas emitirán un especial con Pepa Bueno y Marc Sala que retransmitirá el acto en directo mientras que Matías Prats y Mónica Carrillo se pondrán al frente de un especial de 'Antena 3 Noticias' a partir de las 9:15 horas.

Además, las distintas ediciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro a lo largo del fin de semana recogerán los momentos más destacados de la visita apostólica.

Patricia Pardo y Christian Gálvez, invitados en 'Fiesta'

Por la tarde, 'Fiesta' contará en directo con Patricia Pardo y Christian Gálvez, conductores al día siguiente del gran encuentro de León XIV con la comunidad diocesana en el Bernabéu. El programa informará además en directo de cuanto ocurra en 'Tejer redes', el encuentro del Papa con representantes de la sociedad civil que se celebrará en el Movistar Arena y que estará presentado por Carlos Franganillo y Lara Síscar.

Ya en el arranque de la semana, los programas matinales de Telecinco -'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'-, junto a 'En boca de todos' en Cuatro, dedicarán una atención destacada a la visita con expertos, colaboradores en plató y equipos desplazados a los distintos escenarios de la agenda del Pontífice, incluidas su reunión con Pedro Sánchez y su histórica visita al Congreso de los Diputados. Además, 'Vamos a ver' acompañará a Patricia Pardo en los preparativos y ensayos del gran evento que conducirá por la tarde.

Por su parte, 'El tiempo justo' en Telecinco y 'Todo es mentira' en Cuatro seguirán de cerca la actualidad generada por la visita y conectarán en directo con algunos de sus momentos más relevantes, como el homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña y el encuentro multitudinario del Bernabéu.

Especial de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo sobre Gaudí

'Un Paseo con Gaudí', en Informativos Telecinco

En jornadas posteriores, los espacios de producción propia de Mediaset España mantendrán la atención sobre los actos previstos en Barcelona y Gran Canaria mediante conexiones en directo, reportajes y el análisis de expertos.

La cobertura se completará en las principales ediciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, que seguirán cada una de las etapas de la visita apostólica, desde la llegada del Pontífice a Madrid el sábado, cuando será recibido por los Reyes de España y el presidente del Gobierno, hasta su desplazamiento a Barcelona y Canarias. Para ello, desplazarán equipos a los principales escenarios de la agenda papal, ofreciendo información en directo de los acontecimientos más relevantes de cada jornada.

Además, coincidiendo con la Santa Misa que celebrará León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona (10 de junio), Carlos Franganillo presentará en Informativos Telecinco 21:00h ‘Un paseo con Gaudí’, un reportaje especial dedicado a la figura del arquitecto catalán, cuya obra constituye uno de los grandes símbolos del legado espiritual y arquitectónico de nuestro país.