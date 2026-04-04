La sonada vendetta de Jorge Javier Vázquez a Nagore Robles en 'Supervivientes' por lo que llegó a decir de él

Tras muchas ediciones de 'Supervivientes' sonando su nombre en las quinielas, por fin Nagore Robles se ha atrevido a dar el paso y lanzarse a la aventura más apasionante de su vida. Durante la gala del pasado jueves, la colaboradora televisiva hizo el tradicional salto desde el helicóptero, convirtiéndose así en concursante oficial del reality de Telecinco.

"Estoy muy emocionada, tanto como Julia Robert en 'Pretty Woman', cuando está en la ópera y dice que se podría mear de gusto en las bragas", bromeó Nagore con Jorge Javier Vázquez, antes de comenzar la aventura. Tanto cree en sí misma y en sus posibilidades, que incluso se ve como ganadora, como así le reconoció al presentador: "Ve preparándome el maletín que el día de la final me lo tienes que dar".

Aunque confesaba estar "cagada", dejaba claro que no pensaba abandonar. También explicó que hará si gana el premio: "Me voy a pegar una mariscada tremenda, a darme un buen viaje con mis padres, mis amigas, y bajaré un poco la hipoteca de mi casa".

Nagore Robles tiene una larga trayectoria comentando realities en la pequeña pantalla, por lo que se espera mucho de ella. La colaboradora está dispuesta a agitar la convivencia con sus compañeros. La vasca sabe muy bien lo que es hacer televisión y lo que gusta a la audiencia, por lo que, a buen seguro, nos dará auténticos momentazos.

El reproche de Jorge Javier a Nagore Robles

Jorge Javier aprovechaba la conexión con la concursante para, tirando de sentido del humor, recordarle algo que dijo de él en el pasado, y que a la vista está, no ha olvidado: "Si por algo se me conoce a mí en televisión es por ser un rencoroso… Yo te vi en un podcast hablando de mí y decías '¡este tío tal, tal, tal… se le iba la pinza, incluso le llamaban el pequeño dictador'".

Ante esto, Nagore Robles respondía, siguiendo con la broma: "No creo, no creo que yo dijera eso… aunque dictador eres y por tamaño también". Unas palabras que provocaron las carcajadas del comunicador, quien le confesaba que su intención era ponerla nerviosa de cara a su esperadísimo salto en helicóptero: "Ahora que ya he conseguido ponerte un poco nerviosa, luego vuelvo a putearte un poco más", le espetó.

Ya subida en el helicóptero, la colaboradora quiso dirigirse a la audiencia para contestar a una de las críticas más repetidas desde que se conoció su fichaje por el programa: "Sé que hay gente que dice que es injusto que llegue ahora. Pero yo cogí el teléfono cuando me llamaron. No iba a perder esta oportunidad". Acto seguido, llegó el momento de dedicar el salto: "Se lo dedico a mi familia, que santa paciencia tienen, a mi padre, a mi madre, a mis amigas, a todas las mujeres y por supuesto, a toda la gente que me ha apoyado durante todos estos años". Dicho estó, Nagore Robles ejecutó un salto "impoluto", en palabras de Jorge Javier y María Lamela.