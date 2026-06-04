Jesús Cintora se revuelve con Fernando Garea tras su falta de respeto en 'Malas Lenguas': "Yo no llego a tu nivel"

En las últimas semanas, son muchos los casos judiciales que se están abriendo o juzgando y que afectan tanto al PP como al PSOE. Por ello, este jueves, Jesús Cintora no ha dudado en comparar la rapidez de algunos casos con la lentitud de la justicia en otros. Así, el presentador se hacía eco de la información de que la fiscalía rebajaba de 6 a 3 años su petición de cárcel a Francisco Granados en esto de la Púnica. "¿Qué ha pasado para que lo juzguen después de doce años y ahora rebajen de 6 a 3 años? Ya te digo que al final le sale a devolver", soltaba con sorna el presentador.

Después ponía el debate sobre la mesa de 'Malas Lenguas' y Gloria Marcos no se reprimía al decir que "a mí esto me avergüenza porque demuestra las dos varas de medir de la justicia". "Pasó con Aldama cuando había que aplicarle la reducción máxima y en este caso es que además es alguien a quién le encontraron un millón de euros en el altillo de la casa de los suegros. Estamos hablando de gente juzgada con pruebas fehacientes de corrupción directa", defendía la colaboradora.

"Bueno en este caso le están juzgando", le corregía Jesús Cintora a su compañera. "Pero digo que de muchos otros temas pendientes, porque no es solo una causa. A mí me parece grave", insistía la colaboradora de 'Malas Lenguas'. "Las rebajas de la fiscalía son por pactos, ya veremos en qué se traduce", apostillaba por su parte May Mariño.

"En este caso es porque le quitan un presunto delito", matizaba por su parte Jesús Cintora. "Por eso digo, que hay una deriva de que le quitan delitos como al hermano de Pedro Sánchez", aseveraba Mariño. "Hombre no comparemos por favor", le pedía Gloria Marcos.

Tras ello, Jesús Cintora retomaba y daba su opinión sobre la diferencia entre algunas causas. "La gente ya lo sabe pero se lo vamos a explicar, Granados era una de las manos derechas de Esperanza Aguirre, era consejero de presidencia y está acusado de varios delitos de corrupción. Y la última es que la fiscalía pide rebajar en esta pieza de la púnica de 6 a 3 años de cárcel", recordaba el presentador.

"Ahí está. Hay quien hoy no les va a hablar de esto, les aseguro que no. Y vamos a hablar enseguida del hermano de Sánchez que también ha declarado hoy y del PP de Almería que han empezado a desfilar. Aquí cabe de todo. Y Granados le rebajan la petición de cárcel y como digo al final le sale a devolver", añadía Cintora.

Jesús Cintora frena el golpe de Fernando Garea: "Yo no llego a tu nivel"

Jesús Cintora y Fernando Garea se enfrentan en 'Malas Lenguas'

Justo entonces era Fernando Garea quién tomaba la palabra y se atrevía a cuestionar al presentador. "Es lamentable que la Audiencia Nacional tarde tanto y tardará lo mismo en los casos que afectan al PSOE porque tiene más carga de trabajo", empezaba diciendo el periodista. "Pues con el fiscal general no tardaron tanto eh", soltaba Jesús Cintora.

"Porque es el Supremo que tiene menos carga de trabajo y además es una investigación más fácil porque no hace falta comisiones rogatorias. Esa comparación es bastante absurda si me lo permites", terminaba diciendo Garea. "Zasca", se escuchaba a otro tertuliano.

⚖️ Granados: la Fiscalía le rebaja la pena. La petición de seis años de prisión se reduce a tres



💬 "Con el fiscal general no tardaron tanto", añade @JesusCintora en #MalasLenguas pic.twitter.com/aLtDcnAKgP — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) June 4, 2026

"Es que yo nunca llego a tu nivel. Humildemente, Fernando, yo no llego a tu nivel y no te diré nunca es absurdo, Garea, soy así, soy un muchacho de pueblo", le espetaba Cintora. "Rectifico", contestaba el colaborador. "No, ya lo has dicho, ya está, dicho queda. Y yo creo que a mucha gente le llama la atención", comentaba el presentador.

Y finalmente, el tertuliano trataba de justificarse. "No tiene sentido comparar la velocidad del Supremo que instruye pocas causas con la velocidad de la Audiencia Nacional que instruye muchas. Y luego tiene más causas por las que le caerán más años y lo que ha hecho es pactar porque la mayoría de las causas penales terminan con juicio de conformidad en el que se confiesa la pena y se devuelve el dinero en algunos casos", exponía el colaborador. "Bueno pues en este momento en el cual Garea ha mutado en Ekaizer por un momento, sigamos", sentenciaba con ironía el presentador. "Es que tenía que devolver el zasca", concluía.