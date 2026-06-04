Los datos de audiencia dan una inesperada sentencia a la 'Operación África' del doctor Cavadas en La 1 de RTVE

La 1 de RTVE ha dado una sorpresa total en audiencias con el estreno de 'Operación África', una docuserie de cuatro episodios que hace seguimiento al viaje del prestigioso doctor Pedro Cavadas a Tanzania para realizar 100 operaciones de forma altruista y completamente solidaria.

El valenciano, uno de los cirujanos plásticos más famosos internacionalmente, pone rumbo al continente africano de forma asidua desde hace más de dos décadas para intervenir de forma desinteresada a pacientes sin acceso a una atención médica especializada y en condiciones extraordinariamente precarias.

Esta producción de RTVE en colaboración con Beta Entertainment Spain, con la narración de Juan Ramón Lucas ('Las Mañanas de RNE'), busca mostrar ese periplo, permitiendo que la audiencia sea testigo, no solo de los retos médicos a los que se enfrentan Pedro Cavadas y todo su equipo, sino también de la realidad social de esos pacientes y la crudeza de las zonas más pobres de África.

El estreno de las dos primeras entregas de 'Operación África' fue muy aplaudido, reconociéndose la apuesta de La 1 de TVE por un espacio de estas características y, ante todo, el valor humano de doctor Cavadas. Unas críticas muy positivas que se han traducido en unos grandes (e inesperados) resultados de audiencia a nivel cuantitativo.

El debut obtuvo un gran 13,1% de cuota de pantalla, +0,8 puntos por encima de la media de la cadena (12,3%), y congregó a casi 900 mil telespectadores a pesar de finalizar a altas horas de la madrugada. Así, podemos hablar de un lanzamiento triunfal a la espera de ver cómo rendirán los dos capítulos restantes de esta miniserie.

GRAN ESTRENO de #OperaciónAfricaTVE al registrar un 13.1% de cuota y 884.000 espectadores



🇿🇦 3.214.000 espectadores conectaron con las historías del programa



🇿🇦 Supera la media de @La1_tve en un +6%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/a3sE4clDF0 — Dos30' (@Dos30TV) June 4, 2026

A continuación, gracias a un informe cualitativo elaborado en exclusiva por la consultora Dos30', te ofrecemos un análisis minucioso de las audiencias del estreno de 'Operación África':

En cuanto a targets, el programa sobresalió en mujeres con un 14,3% de share frente al 11,7% registrado entre el público masculino. Por segmentos de edad, destacó en mayores de 65 años con un potente 16,6%, aportando la mitad de los espectadores totales (434.000).

Perfil (y plusvalías) de 'Operación África' | Datos: Dos30'

Respecto a la curva minuto a minuto, la evolución resulta curiosa. 'Operación África' arrancó en un 10,7% de cuota a las 23:05 horas y experimentó una subida considerable hasta alcanzar un 15,6% (su cuota máxima) a las 00:19 horas. Sin embargo, a partir de ahí, esa tendencia ascendente se revirtió y la segunda entrega de la docuserie sufrió una caída libre hasta rozar el 10%. El último minuto de la emisión, a las 01:37 horas, anotó un 11,5%. Es decir, el público penalizó que el segundo episodio se ofreciera en un horario tan tardío, plenamente en late night.

Minuto a minuto de 'Operación África' | Datos: Dos30'

En la comparación con la competencia directa, 'Operación África' no pudo hacer frente al vigésimo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones 10', que anotó récord de temporada con un 16,1%. Por su lado, el estreno de la segunda edición de 'Salta' en Antena 3 firmó un discreto 10% y fue tercera opción.

Minuto a minuto competencia de 'Operación África' | Datos: Dos30'

En cuanto a mercados, 'Operación África' con el doctor Pedro Cavadas arrasó especialmente en Baleares con un 22,8%. Castilla-La Mancha (18,5%), Navarra (18%), Aragón (16,5%), Resto (15,3%), Castilla y León (14,9%), Euskadi (14,7%), Madrid (13,8%) y Comunidad Valenciana (13,3%) también se situaron por encima de la media nacional.