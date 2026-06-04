El público dicta sentencia al estreno de 'Operación África' en RTVE con el doctor Cavadas y hay ovación unánime

Tras viajar hace unos meses a África con la 'Dra. Fabiola Jones', La 1 vuelve a llevarnos desde este miércoles al continente con 'Operación África', la docuserie que mostrará el periplo del doctor Pedro Cavadas a Tanzania para llevar a cabo cien operaciones.

'Operación África', una producción de RTVE en colaboración con Beta Entertainment Spain, es un acceso cercano y sin precedentes a la labor solidaria de Pedro Cavadas, uno de los cirujanos reconstructivos más reconocidos del mundo. Desde hace más de 20 años, viaja a África para operar de forma altruista a pacientes sin acceso a una atención médica especializada.

La docuserie, dirigida por Javier Pérez de Silva, muestra la dura realidad que viven esas personas. La audiencia será testigo, no solo de los retos médicos a los que se enfrentan Cavadas y su equipo, sino también de la realidad social de esos pacientes y el contraste entre la vida del doctor en Valencia y la crudeza de África.

Juan Ramón Lucas ('Las Mañanas de RNE') es el narrador de este viaje. Su relación cercana a Pedro Cavadas permite una conversación íntima a través de la cual introduce las historias, aporta contexto y lanza las grandes preguntas: por qué seguir, hasta dónde llegar y a qué precio.

El doctor Pedro Cavadas viaja un año más a Tanzania, esta vez, para enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera: operar a más de 100 pacientes con apenas recursos y en condiciones muy precarias. El viaje comienza en Valencia con destino a Kirurumo, una aldea remota del norte de Tanzania. Allí, en un hospital de campaña, Cavadas y su equipo realizan operaciones de sol a sol durante diez días. Meses después, el regreso permite descubrir qué ha sido de esas vidas y cerrar historias que ya forman parte de la del propio doctor.

La serie muestra también cómo es la vida de aquellos pacientes que realizan el viaje a la inversa (de Tanzania a Valencia) debido a la gravedad de su situación, ya que no pueden ser operados allí por falta de medios. 'Operación África' es un viaje interior para el cirujano, para su equipo y para los pacientes que llegan con la esperanza de vivir un milagro. Ellos son el verdadero corazón de la serie.

Personas que conviven con graves deformidades, tumores, heridas, quemaduras o lesiones que les han condenado al aislamiento y al dolor. Para ellos, la llegada del doctor Cavadas supone la única oportunidad para cambiar su vida. La docuserie pone rostro y nombre a una realidad que rara vez llega a la televisión, pero que merece ser contada.

Lluvia de aplausos a TVE y al doctor Cavadas por 'Operación África'

El estreno de 'Operación África' ha sido muy comentado en redes sociales. Así, han sido muchos los que han alabado a la cadena pública por apostar por un programa así. Pero si hay un comentario repetido es la gran humanidad que tiene el doctor Cavadas para viajar hasta un lugar como Tanzania para ayudar simplemente por amor a su profesión.

Fantástico el programa #OperaciónÁfricaTVE, pero más fantástica es la actitud de Pedro Cavadas y su equipo — José Ángel Jarne (@joseajarne) June 3, 2026

Me alegra enormemente la honestidad del Doctor Cavadas y su presencia en la tele pública #OperaciónAfricaTVE 👏👏

No somos conscientes de que estas personas no entienden de hipocrecía política, sólo aprovechan sus conocimientos para intentar un mundo mejor 🤗 Heroismo sanitario — Carlos... 🦝 Un ignorante más sin influencia 🥸→✏ (@CarlosAljg) June 3, 2026

#OperaciónÁfricaTVE ¡Qué hermoso programa! Saber de la existencia de estos héroes me reconcilia con la humanidad.

Gracias RTVE por este documento. — Carmen Serrano (@CarmenserranoL) June 3, 2026

Ojalá viendo #OperacionAfricaTVE nos demos cuenta de la suerte que tenemos por tener una sanidad PUBLICA — ana🎈 (@anainestta) June 3, 2026

La parrilla de TVE es de lo mejorcito que hay en TV! Maravilla de programas! #OperaciónÁfricaTVE — Mayco Quirós (@maycoquiros) June 3, 2026

PEDRO Cavadas, increíble su trabajo y su humanidad #operacionÁfricaTVE — olalla payne (@olallapayne5) June 3, 2026

Q ejemplo de humanidad el Dr Cavadas #OperaciónÁfricaTVE — lady 👠 (@xmiszapatosmato) June 3, 2026

El doctor Pedro Cavadas, es un ejemplo, ojalá hubiera muchos como él.#OperaciónÁfricaTVE

Un gran médico. — Estranaranjo (@Estranaranjo) June 3, 2026

Toda mi admiración y respeto al doctor Cavadas, ojalá hubiera en el mundo más personas como Usted

El mundo sería mucho mejor #OperaciónAfricaTVE — Rosa María (@RosaMar09939810) June 3, 2026

Ojalá todos los medios de comunicación pusieran en valor lo que importa y más en estos tiempos : la humanidad, la verdad, la honestidad, el compromiso y el amor por otro mundo posible. Gracias #OperaciónÁfricaTVE — Cristina del Valle (@cristinadlvalle) June 3, 2026

Gente asi te reconcilia con el genero humano. #OperaciónÁfricaTVE — Rosa Domingo (@RosaDoming10223) June 3, 2026

Pero que buena persona, millones de gracias doctor 👍🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼♥️👏🏼👏🏼🫂#OperacionAfricaTVE — Cecilia Bravo Romero (@AtalantaGS) June 3, 2026