El público dicta una atronadora sentencia al estreno de 'Dra. Fabiola Jones' en TVE

Tras la baja forzosa de Andreu Buenafuente por recomendación médica, La 1 ha cambiado este jueves su prime time con el estreno de 'Dra. Fabiola Jones', un nuevo factual, que muestra la faceta profesional y personal de una joven veterinaria española afincada en África desde hace más de 15 años.

Con una perspectiva única y una voz femenina al frente, la serie recorrerá la sabana africana y otros enclaves del continente para mostrar su día a día. Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de 'Dra. Fabiola Jones', producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

En África, la veterinaria Fabiola Quesada (Úbeda, Jaén) ha hecho de su profesión una forma de vida. En su casa, situada en medio de una reserva, convive con antílopes a los que ha criado y con otros animales. Es una luchadora que ha convertido su profesión en un compromiso personal y que se convertirá en todo un referente para jóvenes con vocación y amantes de la naturaleza.

Así es la 'Dra. Fabiola Jones'

Con una sólida trayectoria en la medicina veterinaria aplicada a la fauna salvaje, mostrará a los espectadores la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del continente: desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos.

Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, 'Dra. Fabiola Jones' abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe: desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones entre la fauna salvaje y los humanos.

Sumergirá a la audiencia en impactantes operaciones quirúrgicas en plena sabana, el tenso “descornado” del animal más amenazado para evitar su caza, arriesgadas capturas con dardos anestésicos, patrullajes contra furtivos, delicados rescates, rigurosos chequeos médicos y proyectos de recuperación en refugios y santuarios. Además, mostrará el contacto diario con las comunidades locales y la vida nocturna en entornos salvajes; y abordará la fauna marina, mostrando intervenciones en algunos de los entornos oceánicos más vibrantes y amenazados.

En el primer capítulo de 'Dra. Fabiola Jones', la veterinaria ha comenzado su aventura recorriendo la sabana y la costa africana para rescatar y cuidar algunos de los animales salvajes más vulnerables. Entre crías huérfanas de rinoceronte, cirugías en campo abierto a guepardos y cuidados intensivos de cebras y elefantes, cada jornada combina acción, ciencia y emoción y muestra la majestuosidad y fragilidad de la vida salvaje.

