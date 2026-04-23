Aplauso gigante a 'Barrio Esperanza' con su lección sobre la diversidad familiar en su tercer capítulo en RTVE

TVE ha emitido este miércoles el tercer episodio de 'Barrio Esperanza' tras cambiar la noche de emisión de la serie pese a su gran éxito el pasado domingo con su doble capítulo.

En su salto al miércoles, 'Barrio Esperanza' ha cambiado de horario al comenzar en torno a las 22:55 horas justo después de 'La Revuelta' y antes de emitir la segunda entrega de 'España de Barrio' con su viaje a La Viña (Cádiz).

Producida por Globomedia (The Mediapro Studio) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, 'Barrio Esperanza' es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.

La serie narra la historia de Esperanza, una mujer que durante su última condena en prisión decide cambiar de vida, volver al principio y retomar su sueño: ser maestra. Mariona Terés encabeza el reparto, que cuenta con Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Ana Jara, Carlos Librado "Nene" y Ruth Núñez, entre otros.

En el tercer episodio titulado 'Familia hay más que una', la serie de TVE ha apostado por visibilizar las familias diversas con una trama muy especial en la que el CEIP Barrio Esperanza ha celebrado el "Día de las Familias Diversas", lo que provocaba un choque frontal con Ricardo, que decidía montar un "stand de las familias normales" en el colegio.

Entre clases sobre ropa sin género, cuentos infantiles cuestionados y conejos atropellados, la escuela se convertía en el reflejo de una sociedad que debate qué significa hoy "ser una familia".

“Podemos invitar a distintos tipos de familias para que nos cuenten sus experiencias y su día a día”.



El Día de las familias diversas llega a #BarrioEsperanza para visibilizar los distintos modelos familiares👏



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“¿Pero por qué esta pobre niña tiene que ser bella, bondadosa, generosa, trabajadora… es la única manera de conseguir al príncipe de turno?”.



Claudia se rebela en #BarrioEsperanza con algunos mensajes que lanzan algunos cuentos para niños y niñas.



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Así, Claudia montaba un taller para hablar a los niños de los diferentes tipos de familia que existen a día de hoy con la familia tradicional, la familia monoparental, las familias con padres divorciados o las familias con dos padres o dos madres dando una auténtica lección.

“Aunque, a veces, las familias se separen y tengan otros hijos o parejas, lo realmente importante es que nunca olviden que hubo amor entre ellos”.



Claudia expone los distintos modelos familiares con los alumnos🙌#BarrioEsperanza

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Un tema que ha sido muy alabado por la audiencia en redes sociales señalando lo necesario que es que una serie familiar como 'Barrio Esperanza' lance estos mensajes desde la televisión pública.

@globomedia Mi más sincera enhorabuena#BarrioEsperanza enseña valores muy grandes.

Respecto a las familias. pic.twitter.com/0ls5SdQdOa — 𝑨𝒔𝒕𝒖𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐  𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 ® (@ASTURIAS_RADI0) April 22, 2026

Que #BarrioEsperanza esté tratando en prime time temas como los distintos modelos familiares o el efecto en los hijos de los divorcios conflictivos... es un bien social. Y con una perspectiva educativa, fácil y simpática.



¡Qué delicia de serie!❤️‍🩹 pic.twitter.com/1IvY3Us9fl — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) April 22, 2026

Gran mensaje social y lleno de sensibilidad, separarse no esta mal, Mal es hacerlo sin mirar a quienes depende de nosotros. #BarrioEsperanza — Sr Peter 🇪🇦 (@Sr_Peter_) April 22, 2026

Me engancha esta serie de tanto tipo de familias se ven en las escuelas y que profesores lidian con tantas historias de la diversidad. Aupa #BarrioEsperanzahttps://t.co/DRDmPL9Ezw — Ramón J. Campo (@RamJCampo) April 22, 2026

También ha habido muchos aplausos para la escena final en la que Esperanza lee la carta de León, el hijo de Josete, que había desaparecido después de sentirse desplazado y creer que sus padres le van a dejar de querer como les ha pasado a ellos al separarse.

“Mi historia no se parece nada a las historias felices de televisión. En mi historia, mi papá y mi mamá se gritan por las noches, y se dicen cosas feas”.



Esta carta de León en #BarrioEsperanza nos ha dejado con alguna que otra lágrima en los ojos😢💔



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Gran mensaje social y lleno de sensibilidad, separarse no esta mal, Mal es hacerlo sin mirar a quienes depende de nosotros. #BarrioEsperanza — Sr Peter 🇪🇦 (@Sr_Peter_) April 22, 2026

Es bueno que, aún siendo una serie que los protagonistas sobretodo son los niños, toquen temas fuertes como un divorcio mal llevado, o el tema de la demencia de la madre de Esperanza. Bastante bien llevado a mi ver. #BarrioEsperanza — 🍉Kore García ☕🪁 (@Hannya_What) April 22, 2026

Esta serie es muy necesaria #BarrioEsperanza — Caprabe (@caprabesuescun) April 22, 2026