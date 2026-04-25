Atronadora ovación a Sole Giménez por su imitación de Édith Piaf en 'Tu cara me suena' que hace llorar a Lolita

Sole Giménez se ha alzado con su primera victoria en 'Tu cara me suena 13' durante la tercera gala celebrada este viernes tras firmar uno de los números más desgarradores de la presente edición. Cuando la intérprete asumió el reto de meterse en la piel de Édith Piaf tras pasar por el pulsador la semana pasada, jamás hubiese imaginado la ovación con la que terminó su versión de 'Non, je ne regrette rien', con una mezcla de lágrimas y aplausos que se ha extendido en redes sociales.
Incapaz de contener las lágrimas, la cantante se abrazó a Manel Fuentes justo después de finalizar su emotivo número mientras el jurado comenzaba a arrodillarse ante lo visto sobre el escenario. "Yo te agradezco muchísimo que hayas cantado esta canción, que te hayas implicado como lo has hecho porque nos has emocionado", comenzó explicando Àngel Llàser, completamente asombrado.
Sole Giménez "hace historia" en 'Tu cara me suena' con su poderosa imitación de Édith Piaf
"Yo estoy emocionadísimo, no solo por lo que significa esta canción para mí en este programa, porque es como recordar cuando comenzó toda esta aventura hace tantos años", confesaba el miembro del jurado de 'Tu cara me suena', dejado cada vez más claro que Sole Giménez se alzaría con el oro de este viernes. "No sabíamos donde nos iba a llevar esta aventura, nos ha llevado 15 años después a hacer esta edición y tener a gente como tú tan maravillosa en este escenario haciendo lo que has hecho esta noche, que yo te digo que esto es historia de 'Tu cara me suena", ha sentenciado entre aplausos.
También secando sus lágrimas antes de intervenir, Lolita trataba de recomponerse para calificar a la artista, completamente emocionada por su interpretación. "Lo que realmente me ha sorprendido eres tú, el corazón que le has puesto, el sentimiento... La voz que has sacado. Esta mujer era muy pequeña, pero era tan grande. Una mujer muy sufrida que en el escenario era grande y tenía algo muy grande por dentro: el alma, la entraña, el ser artista", ha explicado entre sollozos.
"Te quiero dar mi enhorabuena, estoy emocionada, porque sé lo que se siente cuando se canta una canción tan desgarradora como esa y sobre todo porque nunca te había visto así y me ha sorprendido muchísimo", terminaba señalando Lolita entre otra ronda de aplausos del público que se ha trasladado a redes sociales, donde los espectadores han dictado sentencia a la poderosa interpretación de Sole Giménez.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.