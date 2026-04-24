'De Viernes' anuncia a sus tres invitadas de hoy en Telecinco y confirma a una nueva colaboradora

Esta semana, 'De Viernes' acogerá, como plato principal, una entrevista explosiva de Makoke hablando como nunca sobre su relación con Kiko Matamoros, suponiendo así el fin del veto al excolaborador de 'Sálvame' después de tres años en los que incluso se ha evitado la mención.

En la promo lanzada por Telecinco se ve a la colaboradora dispuesta a contar todo lo que hasta ahora ha callado de su matrimonio con Matamoros. "Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 20 años", declara mientras en el grafismo del spot aparece el siguiente rótulo: "Makoke, una historia de supervivencia".

Así, romperá su silencio tras años negando lo que realmente pasaba y revelará en el Scoop de la semana de 'De Viernes' los momentos más tensos de la relación con su ya expareja. "Sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado al lado suya somos unas víctimas. Todas. También sus hijos", sentencia en el adelanto.

Esta semana, en ¡De Viernes!... Makoke cuenta toda la verdad: Una historia de supervivencia.



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📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/ahmz0qwcjv — ¡De Viernes! (@deviernestv) April 23, 2026

Además de esta entrevista documental, Begoña Gutiérrez, exroad manager de Isabel Pantoja, se sentará en el plató con las pruebas definitivas de su cercana relación con la cantante y para desmontar las recientes declaraciones de Kiko Rivera, en las que negó su papel como intermediaria en la venta de Cantora a espaldas de su madre.

Por otro lado, la cantante Nuria Fergó también estará presente en 'De Viernes' tras el peor año de su vida, en el que ha sufrido la pérdida de su padre, la ruptura con su pareja y la cancelación de su boda. En paralelo, hará balance de sus 25 años sobre los escenarios, que celebrará con una próxima gira de conciertos.

Por último, se abordará la última hora de 'Supervivientes 2026' con imágenes inéditas. Rocío Flores y María Jesús Ruiz y las madres de Claudia y Gerard, dos de los grandes protagonistas de la edición, estarán en plató. Y a esta sección, tal y como ha confirmado Mediaset, se unirá Ylenia Padilla, que se incorpora como colaboradora tras su vuelta a la televisión.