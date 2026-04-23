Mediaset levanta el veto a Kiko Matamoros, que será el protagonista del testimonio estelar de 'De Viernes'

Si con la entrevista de Ylenia Padilla en 'De Viernes' se levantó el veto a Belén Esteban tal y como celebró José Antonio León, ahora Mediaset da un paso más allá al permitir que se hable alto y claro de otro de los rostros más emblemáticos de 'Sálvame' como es Kiko Matamoros.

Así, 'De Viernes' anuncia para este viernes 24 de abril la entrevista definitiva de Makoke en la que la colaboradora de 'Fiesta' hablará alto y claro de sus 20 años de relación con el que fuera uno de los colaboradores estrella de Telecinco durante 20 años con formatos como 'Crónicas marcianas', 'La Noria', 'Sálvame', 'Deluxe' o 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'.

En la promo lanzada por Telecinco se ve a una Makoke al más puro estilo 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y dispuesta a contarlo todo lo que hasta ahora ha callado de su relación y su matrimonio con Kiko Matamoros. "Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 20 años", asevera ella mientras se ve el rótulo de "Makoke, una historia de supervivencia".

"Sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado al lado suya somos unas víctimas, todas", sentencia Makoke sin entrar por ahora en detalles en esta promo de a qué se refiere y si está hablando de algún supuesto caso de maltrato.

Esta entrevista llega en un momento en el que Kiko Matamoros y Makoke se encuentran siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de ocultación de bienes por el que podrían ser condenados a 5 y 4 años de prisión respectivamente, además de al pago de 636.697 euros a la Agencia Tributaria por parte del tertuliano, y de 471.900 en el caso de ella.

Esta semana, en ¡De Viernes!... Makoke cuenta toda la verdad: Una historia de supervivencia.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/ahmz0qwcjv — ¡De Viernes! (@deviernestv) April 23, 2026

De esta forma, Kiko Matamoros volverá a la pantalla de Telecinco después de que durante tres años su nombre y su imagen estuvieran vetados en todos los programas de la cadena. De hecho, durante la participación de Laura Matamoros en 'Supervivientes 2024' se hablaba de "su padre" sin nombrarle y desde entonces cuando se referían a él en algún programa se hablaba de "el ex marido de Makoke".

Es más, un día en 'Tardear' se llegó a ver y a escuchar el nombre de Kiko Matamoros y rápidamente se corrigió el rótulo en el que se había podido ver claramente su identidad y pasó a renombrarse como "el ex de Makoke". Algo a lo que él mismo reaccionó en 'Ni que fuéramos' en TEN.

Con este movimiento queda claro que Mediaset ha decidido romper con los vetos a los que fueron colaboradores de 'Sálvame' aunque sea para hablar de ellos sin ser ellos los invitados y protagonistas de sus programas. No obstante, esto puede ser un primer paso para quién sabe volver a ver a algunos de ellos en un plató de Mediaset bien como invitados o como colaboradores.