Cuántos capítulos tiene en total '¿A qué estás esperando?' y de qué trata la nueva serie de Antena 3

Tras el final de 'Perdiendo el juicio' la semana pasada, Antena 3 sigue apostando por la ficción propia para la noche de los jueves con el estreno de '¿A qué estás esperando?', la ficción que adapta las novelas de Megan Maxwell, 'Tampoco te pido tanto' y '¿A qué estás esperando?', que han vendido más de 25.000 ejemplares en todo el mundo.

La serie, que ya rueda su segunda temporada con numerosos fichajes, llega a Antena 3 después de haberse convertido en la serie más vista de atresplayer en 2024. La primera temporada consta de ocho episodios de 50 minutos y cuyo rodaje se llevó a cabo entre Madrid y Canarias.

'¿A qué estás esperando?' es una comedia erótico-romántica que muestra la realidad de dos mundos completamente opuestos, pero no enfrentados, a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran. La serie se adentrará en una profunda exploración sobre las contradicciones que acechan al amor en el siglo XXI y también mostrará la búsqueda de sus protagonistas de patrones sexoafectivos que se distancien de los clásicos estándares patriarcales que tantos errores han supuesto a sus padres.

Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz son los cuatro protagonistas de la historia. El reparto de la serie se completa con otros actores de la talla de Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner.

Así es '¿A qué estás esperando?'

Can, un atractivo piloto aéreo de ascendencia turca, respetuoso con la voluntad de un padre tradicional, asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse. En una de ellas conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta, sin avisar, a la cena que su madre ha organizado para que sus otras dos hermanas conozcan al rico heredero.

Can y Sonia descubrirán, sin saberlo, que tienen mucho en común. Disfrutan del sexo sin ataduras, frecuentan clubs donde dan rienda suelta a sus placeres y mantienen a raya sus emociones para evitar enamorarse.

Por otro lado, Daryl, íntimo amigo de Can y, también piloto, está dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol, una azafata con mucho desparpajo que pondrá su vida del revés, pero los miedos que ambos arrastran y sus diferencias les obligarán a cuestionarse sus sentimientos y a valorar si pueden superar lo que les separa.