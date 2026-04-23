Quién es quién en '¿A qué estás esperando?': Guía de todos los personajes de la serie que estrena Antena 3

Antena 3 estrena este jueves '¿A qué estás esperando?', la serie basada en las novelas de Megan Maxwell y que ya lanzó atresplayer en octubre de 2024 y que ya ha sido renovada por una segunda temporada tras su buen funcionamiento en la plataforma.

De esta manera, '¿A qué estás esperando?' llega a la televisión en abierto para tomar el relevo de 'Perdiendo el juicio' y seguir demostrando que las series que han pasado previamente por la plataforma tienen una segunda vida en la televisión generalista.

'¿A qué estás esperando?' es una comedia erótico-romántica que muestra la realidad de dos mundos completamente opuestos, pero no enfrentados, a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran. La serie se adentrará en una profunda exploración sobre las contradicciones que acechan al amor en el siglo XXI y también mostrará la búsqueda de sus protagonistas de patrones sexo afectivos que se distancien de los clásicos estándares patriarcales que tantos errores han supuesto a sus padres.

Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz encabezan el reparto de la ficción. Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros, completan el elenco de la serie producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta.

Conoce a los personajes de '¿A qué estás esperando?'

Rubén Cortada es Can Dogo

Rubén Cortada es Can Dogo

Es un hombre atractivo y guapo, algo que lleva con naturalidad. Es generoso y disfruta de sus amigos, de las mujeres, de un buen status de vida… Es comandante de aviación y futuro heredero de la compañía familiar High Airlines. Sus padres son turcos y le han inculcado el respeto y las obligaciones que, como hijo primogénito, debe cumplir.

La más importante, casarse con una mujer de su condición, pero mientras, procura disfrutar de la vida. Le encanta el sexo, sin complejos ni ataduras, acostumbra a frecuentar clubs liberales donde disfrutarlo abiertamente y tiene todo un arsenal de herramientas para evitar enamorarse.

Adriana Torrebejano es Sonia Beched

Adriana Torrebejano es Sonia Beched

Una mujer con curvas y una dulce sonrisa, pero también un fuerte carácter. Madre soltera, independiente y tenaz, que disfruta de su hija al mismo tiempo que gestiona una importante empresa. Es valiente, entusiasta y empática. Sonia no espera a nadie.

El padre de la niña le defraudó y no quiere volver a pasar por un desengaño parecido, pero disfruta del sexo seguro, discreto y sin exigencias en los clubs de swingers que frecuenta.

Francisco Ortiz es Daryl

Francisco Ortiz es Daryl

Piloto de la compañía High Airlines e íntimo amigo de Can desde la infancia, y con el que disfruta visitando clubs liberales donde tener sexo sin ataduras. Es pulcro, exigente y ordenado.

La única locura que ha cometido es enamorarse de Carol y comprometerse, pero descubrirá que el amor no basta, hace falta conciliar sus diferencias, una tarea que no resulta tan fácil, sobre todo cuando a los dos les cuesta tanto sincerarse. Conocer a la familia de Carol será todo un reto.

Eva Ugarte es Carol

Eva Ugarte es Carol

Azafata de vuelo en la compañía de Can. Es sencilla, humilde y muy trabajadora. Vive en un modesto piso con su perro Limón. Además de azafata, da clases de baile y ayuda en un refugio de perros abandonados. Es Canaria, donde reside toda su familia y su principal preocupación.

Salió de la isla para escapar del trauma que le supuso perder a su hija recién nacida y separarse de su pareja. No se ha permitido ser feliz desde entonces y oculta esta desgracia, pero enamorarse del piloto va a remover todas sus certezas. Presentarle a su familia será uno de los retos más difíciles para ella.

Anna Moliner es Lola

Anna Moliner es Lola

La actriz Anna Moliner se pone en la piel de Lola, la hermana de Daryl y futura cuñada de Carol, un papel que equilibra humor, carácter y emoción. Lola no es un simple secundario: es un revulsivo en la trama.

Casada y con tres hijos. Un mujer muy intensa, entusiasta y divertida. Se apunta a un bombardeo. Lo quiere todo y lo quiere ya. Está feliz de que su hermano se haya por fin enamorado. Su padre es viudo y los hermanos siempre han estado muy unidos.

Manu Baqueiro es Dani

Manu Baqueiro es Dani

El actor Manu Baqueiro da vida a Dani, el marido de Lola. Es un hombre que está muy enamorado de su mujer y que está dispuesto a todo por seguirla donde quiera.

Dani es, en esencia, un hombre que se mueve entre el deseo, la contradicción y las expectativas sociales. Su relación con Lola articula buena parte del conflicto emocional de la historia, un matrimonio que no responde al molde convencional y que obliga a ambos a enfrentarse a sus propios límites.

Antonia San Juan es Cristina

Antonia San Juan es Cristina

Antonia San Juan interpreta a Cristina, la madre de Carol. Es una mujer que vive a su aire, sin trabas ni obligaciones desde que se separó. Tiene una relación con un chico 25 años menor y viven el sexo con tanta naturalidad que a algunos les escandaliza, pero a ella le da igual.

Se trata de una mujer que desafía los márgenes tradicionales asignados a su edad. Cristina encarna una realidad que rara vez ocupa el centro del relato: la de las mujeres maduras que se resisten a aceptar la invisibilidad afectiva

Pastora Vega es Mía

Pastora Vega es Mía

La actriz Pastora Vega interpreta a Mía, la madre de Can y Raissa. Es una mujer que ha aprendido a ocupar un segundo plano, a observar más que a intervenir y a medir cada palabra. Y es que es una mujer tradicional, entregada a su familia, amante de sus hijos y comprensiva con su marido.

Apacigua tempestades, sensible y perspicaz, evita ciertos temas y se mantiene siempre en un segundo término, pero cuando tenga que defender lo que más quiere, no dudara en sacar el coraje necesario para enfrentarse a su marido.

Ramón Langa es Ayaz

Ramón Langa es Ayaz

El actor Ramón Langa se mete en la piel de Ayaz, el padre de Can y Raissa. Es el Presidente de la compañía aérea High Airlines. Un hombre duro, exigente y conservador. Tiene el foco puesto en el futuro de su hijo primogénito, el que heredara la empresa.

Asimismo, es un hombre que prioriza la familia, la clave de una vida respetable, pero posee una doble moral y acabará cuestionado por los que quiere.

María de Nati es Raissa

María de Nati es Raissa

La actriz María de Nati interpreta a Raissa, la hija de Mía y Ayaz. Es una joven caprichosa y consentida uy añora el cariño de un padre que no se fija en ella pues su hijo favorito es Can.

Vive en secreto su condición sexual pues no puede vivir cómo es ella en una familia tan tradicional y conservadora. Por si fuera poco, no ha superado la ruptura con la que ha sido el gran amor de su vida. Su hermano la adora y se preocupa mucho por ella. Es por ello, que su relación con Can se convierte en un refugio para ella.

Llum Barrera es Albany

Llum Barrera es Albany

La actriz Llum Barrera da vida a Albany, la madre de Sonia y de otras dos hijas, que tuvo con su segundo marido al quedarse viuda. Vive con una obsesión clara: garantizar que sus hijas consigan un buen matrimonio que les permita mantener, o incluso elevar, su estatus social. Su prioridad no es solo la estabilidad emocional de las jóvenes, sino blindar un modo de vida que considera irrenunciable.

Es muy dura con Sonia, por ser madre soltera, por su físico curvilíneo y por su excesiva independencia. Hay que tener mucha mano izquierda con ella, nunca está satisfecha.

Alba Planas es Ruth

Alba Planas es Ruth

La actriz Alba Planas interpreta a Ruth, la hermana pequeña de Sonia. Es diseñadora gráfica y la niña mimada de la familia al ser la pequeña. Es una joven de 24 años inmersa en una etapa de transformación personal.

Es homosexual, pero la única que no lo sabe es su madre. Se ilusiona con facilidad y tendrá una relación un tanto turbulenta con Raissa, la hermana de Can.

Aria Bedmar es Lidia

Aria Bedmar es Lidia

La actriz Aria Bedmar se mete en la piel de Lidia, la otra hermana de Sonia. Es es el espejo donde se proyectan las aspiraciones de una madre clásica, pendiente del qué dirán y obsesionada con que todo encaje.

Trabaja como médico en un hospital, pero teme tanto la reacción de su madre que le oculta a su madre que lleva meses enamorada de un celador.

Noa Álvarez es Ibiza

Noa Álvarez es Ibiza

La pequeña Noa Álvarez es la encargada de dar vida a Ibiza, la hija de Sonia. Tiene 8 años, pero una madurez intelectual por encima de la media. Además, es abierta, ocurrente y cariñosa. Adora a su madre, pero también al resto de la familia y a Ginger, el socio de su madre.

También practica Hockey sobre hielo y sueña con tener un perro, aunque de momento tiene a Babas, su tortuga. Le encantan las series, sobre todo Juego de Tronos.

Mariano Llorente es Carlos

Mariano Llorente es Carlos

El actor Mariano Llorente se mete en la piel de Carlos, el marido de Albany y padre de Ruth y Lidia. Es un hombre que ha logrado construir una sólida fortuna en el negocio del calzado. Sin embargo, su posición económica no define su carácter.

Es un hombre cercano, profundamente afectuoso, que adora a Sonia y siente verdadera devoción por su nieta Ibiza. Su éxito profesional convive con una actitud discreta en el ámbito familiar, donde prefiere escuchar antes que juzgar. Es paciente, considerado y sabe escuchar. Es el mediador en los conflictos de su mujer con sus hijas y un pedazo de pan.