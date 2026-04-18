Las dos nuevas bazas de Atresmedia con Chicote y Rubén Cortada para complicar el futuro de 'Supervivientes'

A partir de la próxima semana, 'Supervivientes 2026' tendrá dos nuevos rivales en la noche del jueves pues Atresmedia renovará sus ofertas de prime time tanto de Antena 3 como de La Sexta como relevo de 'Perdiendo el juicio' y el cine respectivamente.

Así, tras el final de la serie protagonizada por Elena Rivera y Manu Baqueiro, Antena 3 seguirá apostando por la ficción propia para los jueves con el estreno de '¿A qué estás esperando?', la serie protagonizada por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz y basada en las novelas de Megan Maxwell. Mientras, La Sexta anuncia el lanzamiento de 'Servicio Secreto by Chicote', su nuevo programa en el que Alberto Chicote se infiltrará y espiará diferentes bares y restaurantes al borde de la quiebra.

Ambas ofertas llegan a la noche de los jueves para seguir poniéndole las cosas difíciles a 'Supervivientes 2026', que este jueves anotó uno de sus peores resultados con un 16,6% y 970.000 espectadores llegando a verse superado en el access prime time por el especial de 'El Intermedio' por sus 20 años en La Sexta.

Así es '¿A qué estás esperando'?

'¿A qué estás esperando?' es una comedia erótico-romántica que muestra la realidad de dos mundos completamente opuestos, pero no enfrentados, a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran. La serie se adentrará en una profunda exploración sobre las contradicciones que acechan al amor en el siglo XXI y también mostrará la búsqueda de sus protagonistas de patrones sexoafectivos que se distancien de los clásicos estándares patriarcales que tantos errores han supuesto a sus padres.

Se trata de la adaptación de las exitosas novelas 'Tampoco te pido tanto' y '¿A qué estás esperando?' (editorial Esencia), escritas por Megan Maxwell, autora consolidada como fenómeno internacional con más de cinco millones de ejemplares vendidos en 25 países.

La serie cuenta con 8 capítulos de 50 minutos cada uno y se ha rodado en localizaciones de Canarias y Madrid y ya ha sido renovada por una segunda temporada, que se encuentra en pleno rodaje.

Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz encabezan el reparto de la ficción. Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros, completan el elenco.

Alberto Chicote estrena programa en La Sexta como espía

Salvar un negocio de hostelería al borde de la quiebra es, en muchos casos, una misión casi imposible. Más aún cuando los problemas no están a simple vista, sino ocultos tras cocinas donde la suciedad se acumula y los alimentos se deterioran; salas que aparentan normalidad, pero que esconden graves deficiencias; equipos descoordinados marcados por la tensión; o liderazgos que, lejos de impulsar el negocio, lo arrastran hacia el fracaso. Sin embargo, hay un chef dispuesto a aceptar el reto. Y no podía ser otro que Alberto Chicote.

El nuevo programa 'Servicio Secreto by Chicote' desembarca en el prime time de laSexta y, con él, llega a España el formato de infiltración en restaurantes de alto riesgo tras el gran éxito de ‘Gordon Ramsay’s Secret Service’ de FOX. En esta apuesta, Alberto Chicote se enfrentará al desafío más exigente de su trayectoria en televisión, desplegando una faceta nunca vista: la de agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

Un reto tan desafiante como novedoso, ya que, por primera vez, Alberto Chicote se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no entrará con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.