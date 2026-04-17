'El Intermedio' da la campanada en audiencias con su mayor dato en 4 años: arrasa en Madrid y sobresale en jóvenes y mayores

La audiencia arropó a lo grande a 'El Intermedio' en su programa especial en La Sexta en el que celebró su 20 aniversario. El Gran Wyoming y todo su equipo conmemoraron dos décadas en antena, una longevidad muy exclusiva, promediando un 10,2% de cuota de pantalla y congregando a 1.128.000 telespectadores.

Se trata de la emisión más vista en casi año y medio, concretamente desde diciembre de 2024, y del mejor registro en índice de share en cuatro años (desde febrero de 2022). Con su duración extraordinaria, de dos horas y diez minutos al prolongarse hasta las 23:50 horas, el espacio se situó como segunda opción en su franja completa de emisión; solo por detrás de su 'cadena hermana', Antena 3.

En la franja de 21:40 a 23:50 horas, el primer canal del grupo Atresmedia encabezó el ranking con un 11,8% de cuota. La segunda posición fue para 'El Intermedio' con ese 10,2% que le valió para posicionarse por delante de 'Supervivientes' en Telecinco (10%), de 'La Revuelta' y el cine de La 1 (9,8%) y de 'Horizonte', su principal rival, en Cuatro (7,3%).

Antena 3: 11,8% y 1.305.000

El Intermedio: 10,2% y 1.128.000

Telecinco: 10% y 1.101.000

La 1: 9,8% y 1.082.000

Cuatro: 7,3% y 802.000

DATAZO del especial 20 AÑOS de @El_Intermedio al alcanzar un 10.2% de share y una media de 1.128.000 espectadores en @laSextaTV



👔 Segunda opción de su franja, solo por detrás de A3



👔 Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Nl6tWCOX4b — Dos30' (@Dos30TV) April 17, 2026

Además del éxito indiscutible en términos cuantitativos, esta edición especial de 'El Intermedio' con motivo de su 20 cumpleaños se llevó una ovación atronadora por parte del público en redes sociales, ya que el equipo preparó una noche verdaderamente única que fue tildada como "histórica" de forma generalizada.

Análisis de 'El Intermedio. 20 años': curva minuto a minuto y datos por targets y mercados

Gracias a un informe cualitativo elaborado en exclusiva por la consultora Dos30', analizamos más exhaustivamente el brillante rendimiento de este programa conmemorativo:

Por sexos, anotó cifras muy parejas en hombres (10,3%) y mujeres (10,1%). En cuanto a targets de edad, 'El Intermedio: 20 aniversario' sobresalió especialmente en jóvenes (13-24 años) con un 11,8% de share. Aunque la mayor aportación vino de parte del segmento por encima de los 65 años con un 11,4%, lo que se tradujo en 540 mil televidentes.

Dos30'

Respecto a la curva minuto a minuto, la emisión arrancó por debajo del 6%, exactamente con un 5,6% en su primer minuto (21:40); alcanzó picos por encima del 12% (su cuota máxima fue del 12,7% a las 23:23 horas); y finalizó con un 10% a las 23:50. El minuto más visto tuvo lugar a las 22:23 horas, cuando rozó los 1,5 millones de espectadores.

Dos30'

Por último, acerca de los resultados desglosados por Comunidades Autónomas, 'El Intermedio' atesoró sus mayores cifras en Madrid, con un grandioso 19,2%, Galicia (14,1%) o Aragón (12,2%). Navarra (10,8%), Comunidad Valenciana (10,4%) y Euskadi (10,2%) también se colocaron por encima de la media nacional.