Agreden a un equipo de 'Malas Lenguas' al grito de "TelePedro" y Jesús Cintora se acuerda de los ataques del PP y Vox a TVE

Este viernes, 'Malas Lenguas' ha arrancado denunciando la agresión que había sufrido una de sus reporteras en plena calle cuando un repartidor de comida trataba de embestirla con la moto al grito de "TelePedro". El programa de Jesús Cintora ha emitido las imágenes en las que se veía que el individuo se acercaba con la moto cuando estaban haciendo un reportaje.

"TelePedro, ¿qué hacéis por aquí contando mentiras? ¿Arruinando más el país?", soltaba el hombre cuando la reportera trataba de hacerle una pregunta a una mujer en la calle. "No estamos contando ninguna mentira. No moleste", le contestaba la reportera mientras intentaba seguir con su entrevista.

Pero lo peor llegaba unos segundos después cuando este individuo aparecía con la moto y trataba de embestir a la reportera. "Ehh, ehh", reaccionaba la periodista mientras que la gente que estaba alrededor aseguraba que lo estaban grabando y que iban a llamar a la policía.

"Este energúmeno y nuestra reportera estaba haciendo preguntas en la calle, en fin", reaccionaba de primeras Jesús Cintora tras ver las imágenes. "Esto es consecuencia de una señalización que se hace de esta casa, del ente público, por parte de Vox cuando habla de entrar aquí con lanzallamas y motosierra. pues luego tenemos a colgados como este que ven el micrófono de TVE y se piensa con el derecho y la impunidad de atacar a un periodista. Espero que se interpongan acciones contra esta persona", aseveraba Naiara Pinedo.

Tras ello, Jesús Cintora insistía en que la reportera solo estaba haciendo una encuesta en la calle y que ni siquiera le habían preguntado al hombre que increpa. "Primero se mete con el equipo y después acaba cogiendo la moto", recalcaba el presentador.

🚨 Amenazas a un equipo de 'Malas Lenguas': estuvieron a punto de embestir a una reportera con una moto



💬 "No nos estábamos metiendo con nadie ni intentando crear polémica", afirma la reportera afectada, Julia Pulido, en #MalasLenguas pic.twitter.com/N1CGxjXh11 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) June 5, 2026

Poco después era la reportera la que entraba en directo para contar que estaban haciendo un reportaje sobre las manías que tienen los hombres y las mujeres. "No nos estábamos metiendo con nadie ni intentar crear polémica. Este hombre nos empezó a insultar, le intentamos ignorar y cambiamos de sitio pero él quería amenazarnos, increparnos e incluso agredirnos", relataba la reportera de 'Malas Lenguas'.

Finalmente, Jesús Cintora volvía a señalar a los grandes culpables de que alguien termine agrediéndoles en la calle. "Yo no voy a decir que esto es por lo que dijo Aznar ni tampoco voy a decir por la polarización, lo que tenemos es un energúmeno y un cobarde. Aquí no hay polos. Es una gente que está trabajando y haciendo servicio público. Pero si se repite eso de TelePedro que lo están continuamente azuzando desde el ámbito político", aseguraba el presentador recordando todos los ataques del PP y Vox. "Hay quién incita a la violencia con lo del lanzallamas o la motosierra y decir TelePedro pues luego hay gente que lo repite en la calle, que cada uno saque sus consecuencias", añadía.

"Yo soy trabajador de TVE y cuidado, esto de decir bomba atómica y TVE lanzallamas, yo no había visto precedentes. Me preocupa enormemente que un repartidor haga esto con una reportera y un cámara que están grabando simplemente", sentenciaba el presentador.