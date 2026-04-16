Así celebró 'El Intermedio' sus 20 años en La Sexta con un atracón de invitados y mensaje de Wyoming sobre su jubilación

'El Intermedio' ha celebrado sus 20 años de emisiones en La Sexta este jueves con una emisión especial desde la sala Florida Retiro en Madrid, donde rostros destacados de la política y el espectáculo se han reunido para celebrar el legado del Gran Wyoming y su equipo. Y entre actuaciones en directo, stkeches y apariciones estelares, el sentido crítico y el humor ácido se han mantenido como el principal sello del programa durante su importante celebración.

Como no podía ser de otra forma, la emisión especial de este jueves ha arrancado con un sketch protagonizado por el presentador y Dani Mateo de tintes eclesiásticos. "¡Monaguillo Mateo! Rápido, tenemos una misión", le ha pedido con prisa el comunicador caracterizado como el papa de una iglesia adepta de José María Aznar. "Acabo de ver que el panfleto ese de 'El Intermedio' celebra sus 20 años y seguro que lo hace montando un contubernio de desviados y súcubos que quieren destruir España", ha señalado alterado.

'El Intermedio' arranca su 20 aniversario con el Gran Wyoming transformado en papa y Dani Mateo como monaguillo

"Tenemos que pararlo... El Aznarísimo así lo indica, vayamos al papamóvil", indicaba entonces el conductor de 'El Intermedio' emprendiendo un viaje en el que se han topado incluso con Gabriel Rufián, presente también entre las butacas del evento. "¡Es el anticristo que quiere unir a la izquierda!", ha señalado. "¡Está intentando poseerte!, vas a acabar condenado, o peor... ¡En una coalición de izquierdas!", insistía entre risas del público.

El monaguillo Dani Mateo y el padre Wyoming tienen una clara misión esta noche....



¿Se lo impedimos? El primer susto ya se lo han llevado😅 #elintermedio pic.twitter.com/eEt2VQZQrt — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

Finalmente, ante el Florida Retiro de Madrid, el comunicador y su discípulo se decidían a entrar con una misión. "Vamos a entrar a evangelizar en la casa de Satanás... Qué digo, Wyoming es peor, Satanás nunca hizo mofa y befa del aznarísimo", ha sentenciado. "Tengo miedo padre, ¿Ahí dentro habrá traidores a la patria?", señalaba con sorna Dani Mateo antes de protagonizar su verdadera entrada en tándem al teatro.

Tras dar el pistoletazo de salida al 20 aniversario de 'El Intermedio' desde el escenario de la sala, una sucesión de felicitaciones se han encadenado, pasando por rostros como Javier Bardem, Irene Escolar, Arturo Valls, Gloria Serra, Fernando Tejero o Joan Manuel Serrat, que han aplaudido al Gran Wyoming y a su equipo por su necesaria labor durante estas dos últimas décadas en La Sexta.

Empezar un especial con la actuación de Kike Veneno solo puede significar una cosa: la noche va a ser espectacular.



💖💖💖💖 #elintermedio20 pic.twitter.com/t800a0l4ua — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

Y tras la primera actuación en directo de la noche, encabezada por Kiko Veneno, el Gran Wyoming recuperaba el foco para lanzar su denuncia habitual. "Una noche más vamos a acordarnos de Gaza, también de todos los que sufren bajo los escombros la ira de los bombardeos, que destruyen la vida de inocentes y el mundo tal y como lo conocíamos", ha recordado el presentador.

"Desde hace 20 años cada día arranco el programa diciendo la misma frase, 'ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad'. Pues esta noche me he propuesto hacerlo de una vez por todas. Antes era una verdad relativa, no os cuento toda toda la verdad, pero hoy sí ha llegado el día", ha desvelado entonces el conductor de 'El Intermedio' antes de reflexionar sobre la era de la desinformación.

"Aunque por otro lado ¿qué es la verdad? Es un concepto que ha cambiado mucho. Cuando empezamos 'El Intermedio' en 2006 no había redes sociales, no había canales alternativos de información. Éramos tan ingenuos que creíamos que Franco era un dictador, que las vacunas nos libraban de enfermedades, que la tierra era redonda... Era otro tiempo", ha ironizado el comunicador entre aplausos.

Wyoming lleva 20 años comenzando el programa de la misma manera: "Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad"



🧐 Pero hoy nos preguntamos, ¿qué es exactamente la verdad? #elintermedio20 pic.twitter.com/TosML41Y0X — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

Así, el comunicador no ha dudado en reivindicar el importante papel de 'El Intermedio' . "A lo largo de estos veinte años, con el sistema obsoleto de contrastar la información, hemos tenido el privilegio de dirigirnos a un público muy exigente, crítico y defensor de la justicia y la libertad. A él nos hemos entregado con cariño y respecto, conocedores de que somos un producto de su generosidad", ha aplaudido Wyoming.

"Lo que me trasladan son muestras de agradecimiento y lo hacen por el desamparo en el que se encuentran en estos tiempos en los que impera el odio y la mentira", ha asegurado. "Me paran por la calle para vitorearme y darme las gracias Algunos dirán que estoy exagerando, pero se nos olvida que hoy al frente del Gobierno que rige el mundo se encuentra un personaje que proponía chupitos de lejía para curar el COVID, era cliente VIP de una red de pederastia y apoya el exterminio de miles de ciudadanos para robarles las tierras y montar un resort", denunciaba entonces entre aplausos lanzando un dardo a Donald Trump.

"Aquí estamos, 20 años después conscientes de lo difícil que resulta sobrevivir en este ecosistema. Pero si les hemos contado la verdad durante 20 años, la seguiremos contando durante otros 20 años más", ha reivindicado el presentador, reafirmando su intención de continuar con 'El Intermedio'. "Cuando me alcance algún día la edad de jubilación aquí seguiremos, aunque sintamos nostalgia de otro tiempo, un tiempo en el que desde la más absoluta ingenuidad creíamos que la tierra era redonda", ha bromeado el comunicador.

A continuación, tras otra tanda de felicitaciones encabezada por Leiva, Maribel Verdú, Ana Pastor, Roberto Leal, Alfonso Arús y Antonio Resines, el presentador ha recibido a Sandra Sabatés sobre el escenario junto al primer invitado de la noche, Iñaki Gabilondo. Y el periodista no ha dudado en preguntar al Gran Wyoming si alguna vez ha recibido una oferta para dar el salto a la política.

"Llevo 20 años de vacaciones pagadas porque yo aquí no pego ni un sello, con eso de que soy mayor... Lo de la política, yo no estoy capacitado en primer lugar, me lo han propuesto. Concretamente José Luis Rodríguez Zapatero cuando aún no era presidente, que por cierto fue muy elegante", ha confesado el conductor de 'El Intermedio'. "Le dije que ni de coña. Yo por mi edad y mi experiencia contrastada y mi calidad, yo no me puedo someter al casting que suponen unas elecciones generales, que es un gigantesco casting", ha asegurado entre risas.

¿Qué ha significado para Wyoming este programa?



Él dice que 20 años de vacaciones pagadas, nosotros en el fondo sabemos que no 💘#elintermedio20 pic.twitter.com/VpbQyH2pKe — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

El Gran Wyoming desvela el programa de televisión que jamás presentaría: "No me va"

"Me propuso ir como independiente a las listas del Ayuntamiento de Madrid. Tú te imaginas...", insistía con sorna Wyoming justo antes de sincerarse sobre el programa que nunca aceptaría. "No presentaría nunca 'La isla de las tentaciones', porque yo veo esa piscina y me tiro ahí a salpicar, soy muy de esa mierda. Y claro, eso a mí no me va mucho", ha desvelado el comunicador.

Justo después, Dani Mateo ha regresado a escena para mostrar lo que los espectadores nunca ven del espacio de La Sexta'. "Yo he venido aquí a enseñaros la verdad de 'El Intermedio', os voy a demostrar cómo se hace esto... Las tripas, las entrañas. Porque alguna gente cree que este programa lo hace Wyoming y es todo lo contrario", ha bromeado antes de realizar un tour por las instalaciones de Atresmedia.

Sabemos que había un total de 0 personas preguntándose dónde estaba @DaniMateoAgain



Pero aquí lo tenemos, para enseñarnos qué hay realmente detrás de este programa. Porque no, no solo lo hace Wyoming 🤫#elintermedio20 pic.twitter.com/ztSR9HhpmW — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

"Este programa se moja, hablamos mucho de esos temas de justicia social, los denunciamos a diario y por supuesto lo seguiremos haciendo", ha destacado poco después Andrea Ropero, que ha irrumpido en el escenario para mostrar una selección de los reportajes más destacados de estas dos décadas. "Nos mojamos, nos posicionamos hay muchos temas que forman parte de nuestro compromiso como periodistas, como programa... Cuestiones como memoria histórica, el acceso a la vivienda, derechos LGTBI", ha recordado Sandra Sabatés.

🫂 @andrearopero se reencuentra con Óscar Camps, director de Open Arms, por nuestro 20 aniversario.#elintermedio20 pic.twitter.com/WpmTfoajvX — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

La felicitación de Pedro Sánchez: "A este paso celebramos los 25 años, tú en televisión y yo en la Moncloa"

Pero el momento más destacado de la noche ha llegado cuando Pedro Sánchez ha paralizado 'El Intermedio' con su particular felicitación. "Menudo baño de realidad para Wyoming, acabo de ver el análisis que hacíais sobre las gafas inteligentes que llevé estos días durante mi viaje a China. Hay que ver qué revuelo cada vez que llevo gafas... Aquí tengo otras, de otro modelo, pero no las voy a enseñar, esto para otro vídeo de Tik Tok", ha bromeado el presidente del Gobierno.

El baño de realidad de hoy igual le ha pillado un poco de sorpresa al jefe...



Pedro, no seas humilde, anda, ya quisiera George Clooney. Aunque nosotros también tenemos un mensaje para ti: desinstálate TikTok, por favor 🙏#elintermedio20 pic.twitter.com/ltE6By6JPN — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

"Y aunque os lo agradezco, es falso. Estoy muy lejos de parecerme a George Clooney, ya me gustaría. Entre otras cosas porque a mí solamente me dan agua. Pero la verdad, aquí el que marca tendencia eres tú y como ves, yo te sigo. Estaré atento a tus próximos looks, a ver con qué nos sorprendes y cómo te puedo copiar", ha subrayado entonces el ejecutivo.

"Así que nada, querido Wyoming, a todo el equipo de 'El Intermedio', os mando un abrazo, ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años, tú en la tele y yo en la Moncloa", terminaba señalando Pedro Sánchez entre aplausos para poco después recibir sobre el escenario a una parodia de Bad Bunny. "20 años siendo comunista, ruso, eso es lo que le dice la Ayuso", se ha podido escuchar en la letra.

Hoy, además de celebrar 20 años, hemos descubierto algo inédito: Wyoming y Trump sí tienen algo en común 🫣🫣



💃 ¿Os suena el bailecito? #elintermedio20 pic.twitter.com/KnVbVVspGT — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

A continuación, el trío menos esperado de la noche ha protagonizado un improvisado quiz show bajo la premisa de demostrar que cualquier sabe más de 'El Intermedio' que el Gran Wyoming. Así, Santiago Segura, Óscar Puente y Mamen Mendizábal han ocupado sus atriles tras un sorteo "aleatorio" de nombres. "Íbamos a dar dinero, pero como hay un ministro no nos queremos meter en ningún lío", ha explicado Thais Villas tras anunciar un empate a tres.

¿Quién sabe más sobre El Intermedio? ¿Wyoming, Óscar Puente, Santiago Segura o Mamen Mendizabal?



Pd: no, no es un chiste. #elintermedio20 pic.twitter.com/1pBSH7Egon — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

Y el Gran Wyoming, con guitarra en mano, ha sido el encargado de encabezar el número musical de despedida, que ha tenido como grandes protagonistas a Víctor Manuel y Ana Belén, interpretando a dúo su 'Fiesta' mientras en las pantallas se mostraban algunos de los momentos más destacados del espacio de La Sexta.