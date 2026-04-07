El Gran Wyoming representa a muchos tras ver lo que ha pasado con el rey emérito en Sevilla y la comparación que lanza

Este lunes 6 de abril, en 'El Intermedio', El Gran Wyoming y Dani Mateo se han metido en la piel de 'El duque Wyoming Fitz-Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateos del condado del Alto Hospitalet', respectivamente. Ambos se han convertido en 'Los Aristorrancios' para analizar la presencia del rey Juan Carlos en la Maestranza de Sevilla.

El rey emérito asistió a una corrida de toros que suponía el regreso de Morante de la Puebla. En la emblemática plaza sevillana, el padre de Felipe VI recibió una sonora ovación e incluso algunos de los asistentes le pedían a gritos que regresara a España. Tras la emisión del comentado momento, El Gran Wyoming sentenció: "Me imagino que eran todos inspectores de Hacienda".

Aunque la polémica llegó con la fotografía que se realizó Juan Carlos I con los toreros y sus cuadrillas. Una instantánea muy criticada en la que, según Dani Mateo, "parecen los X-Men". "Menos mal que su hijo Felipe le pidió discreción a su padre", bromeó el colaborador de 'El Intermedio', que añade que "un poco más y se hace una foto con los toreros, el cuerpo de baile de Rosalía y una baliza V16 encendida en la coronilla".

Nuestros Aristorrancios analizan la última visita del rey emérito a España 🧐#elintermedio pic.twitter.com/8OkISAXGD6 — El Intermedio (@El_Intermedio) April 6, 2026

El Gran Wyoming bromea con las similitudes entre los toreros y don Juan Carlos

"Hay que reconocer que los toreros y don Juan Carlos tienen mucho en común. Unos tienen picadores y el otro tiene picaderos", aseguró El Gran Wyoming, con su habitual sentido del humor. El rey emérito también aprovechó su viaje a España para verse con sus nietos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, y con el novio de esta, un "joven empresario del ocio nocturno madrileño, vamos el cuñado ideal de Froilán", ironizó el comunicador.

Dani Mateo informó que la "visita ha sido cortita, ya que a estas horas Juancar ya estaría en Portugal visitando a unos amigos. No se descarta que se deje caer por Sansenxo". Aunque matizó: "Lo de dejarse caer es una forma de hablar, porque como se nos caiga otra vez ya se nos rompe el emérito antes que España".

Tan contento quedó con el recibimiento en la Maestranza que el emérito aseguró que regresaría "prontísimo" a Sevilla. "Es igual que Terminator, tiene el cuerpo de metal y se despide igual", bromeó El Gran Wyoming. Mientras esto ocurría en la capital hispalense, los reyes actuales, Felipe VI y Letizia asistían junto a sus hijas a la procesión del Silencio en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid.

"Por dios, a Carabanchel, ¡qué miseria!", exclamó Dani Mateo en la piel del 'aristorrancio', antes de añadir: "y el (Carabanchel) bajo. Con razón cuando los ves en Baqueira parece que lleven los esquís de alquiler". Además, un día después de su asistencia a la procesión, la reina y sus hijas también acudieron a uno de los conciertos de Rosalía en la capital. "En mitad de la plebe, que volverían oliendo a cualquier cosa", bromeó el colaborador mientras en pantalla se mostraba la foto que se ha viralizado de las tres disfrutando del espectáculo "de la artista catalana, para más inri".

"La excusa perfecta para volver a salirse del protocolo y estar ahí como tres fans más de Rosalía", añadió el presentador de 'Zapeando'. "Para que luego critiquen a la familia real. Ahí estaban la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía mezclándose con el populacho, sin tribunas ni palcos vip ni nada de nada. Con el peligro de que les rozara algo a lo que su piel no está acostumbrada. La masa asalariada estaba allí", sentenció El Gran Wyoming.