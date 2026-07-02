El refugio de verano de El Gran Wyoming tras su despedida hoy de 'El Intermedio', escondido en un rincón de Galicia

Con la llegada de julio, 'El Intermedio' al igual que otros muchos espacios televisivos se despiden de su audiencia hasta principios de septiembre. El Gran Wyoming cerrará su temporada por todo lo alto este jueves en La Sexta, y el presentador ya tiene escogido destino para disfrutar de los meses de verano alejado del plató de televisión y la capital: un pueblo marinero de apenas 3.000 habitantes en A Coruña.

El refugio costero al que el comunicador acude cada año tras poner fin al curso televisivo se encuentra en Laxe, un pueblo costero situado en plena Costa da Morte (A Coruña), una zona marcada por su ambiente portuario, rica en patrimonio y rodeada de arenales. Sin duda, se trata de una de las paradas más atractivas de la costa con una playa de arena fina, bandera azul y 1.320 metros de longitud que bordea la localidad.

Laxe, el pequeño pueblo en la costa de A Coruña al que El Gran Wyoming escapa cada verano

No es la primera vez que El Gran Wyoming se deja ver por la zona disfrutando de su pausa veraniega, pues ya en una ocasión sorprendió a los vecinos de la localidad con su lado más musical interpretando 'Miña terra galega' en el escenario del bar O Bocho, uno de los locales del pequeño municipio, que cuenta con una gran riqueza en patrimonio, especialmente en su casco histórico. La Casa do Arco, la iglesia de Santa María de Atalaia o el Faro de Laxe, construido en 1920 son algunos de los enclaves turísticos más destacados del pueblo marinero.

La duna del Monte Branco y Penal de Veo son otros de los paisajes imprescindibles que todo turista debe visitar durante su paso por Laxe. Y es que, precisamente el Faro de Laxe forma parte de la cuarta etapa del Camiño dos Faros, una ruta que se extiende unos 200 kilómetros entre Fisterra y Malpica y que pasa por alguno de los paisajes más destacados de la Costa da Morte. Se trata sin duda de uno de esos pueblos marineros de Galicia que en verano atrae a quiénes buscan playas tranquilas, buena gastronomía y vistas abiertas al océano para disfrutar de unas vacaciones en familia.

Playa de Laxe, A Coruña

Uno de sus mayores reclamos turísticos es la Praia dos Cristais, de la que seguro El Gran Wyoming disfruta durante sus días en el pueblo. Se trata de un enclave único en Galicia en el que la orilla está cubierta por miles de fragmentos de vidrios que el mar ha ido erosionando durante décadas hasta convertirlo en piezas de colores. Y aunque este paisaje singular constituye todo un fenómeno, su preservación depende de que los turistas no se lleven los cristales de la playa como souvenir turístico.

La gastronomía también es uno de los puntos fuertes de la zona, especialmente en los platos de pescado y marisco fresco, las dos comidas estrella de los restaurantes de la localidad. En la carta de los locales destacan especialidades como los percebes de roca, además de otros productos que llegan directamente desde la lonja.