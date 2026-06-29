Exclusiva: La fecha en la que Atresmedia cierra 'El Intermedio' para despedirse de la programación de La Sexta hasta septiembre

El verano ya empieza a notarse en televisión. Tres de las presentadoras que ya se han marchado de vacaciones son Ana Rosa Quintana, Silvia Intxaurrondo y Nuria Roca. Mientras que otros programas se despedirán esta semana de la audiencia como son 'El Hormiguero' y 'El Intermedio'.

Los dos formatos del access prime time de Atresmedia cerrarán sus temporadas esta semana y no volverán con nuevos programas a las parrillas de Antena 3 y La Sexta hasta septiembre. Lo harán eso sí en diferentes días. Y es que mientras el programa de Pablo Motos dirá adiós a la audiencia el miércoles, el de El Gran Wyoming lo hará un día después.

Así, tal y como ha podido confirmar El Televisero, 'El Intermedio' de El Gran Wyoming sí que ofrecerá un nuevo programa el próximo jueves 2 de julio a pesar de la dura competencia del Mundial. Y es que ese día España se juega su pase a los octavos de final en el partido de dieciseisavos frente a Austria, que emitirá La 1 de TVE a partir de las 21:00 horas.

De esta forma, el programa de El Gran Wyoming sí que se enfrentará al partido con su último programa de la temporada en el que probablemente el presentador hará balance de todas las noticias destacadas de estos últimos meses junto a su equipo de colaboradores habitual (Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero y Cristina Gallego, entre otros).

Cabe recordar que esta temporada, 'El Intermedio' ha cumplido 20 años y lo celebró por todo lo alto con un especial en prime time en directo desde la sala Florida Retiro (Madrid) el 16 de abril. El programa de El Gran Wyoming además cerrará su vigésima temporada siendo uno de los puntos fuertes de La Sexta al firmar un 6,8% de cuota de pantalla (+0,4 puntos que el curso pasado) y más de 850.000 seguidores de media.