Nuria Roca se despide de 'La Roca' y anuncia cuál es el futuro del programa de La Sexta desde septiembre

Con la llegada del verano son muchos los programas que se despiden de la audiencia hasta septiembre mientras que otros seguirán en emisión durante julio y agosto pero con rostros sustitutos en lugar de los titulares. Uno de los formatos que descansará será 'La Roca' y por eso este domingo, Nuria Roca ha dicho adiós a los espectadores.

Ya nada más arrancar el programa de este domingo, Nuria Roca avanzaba que era el último programa antes de marcharse de vacaciones. "Bienvenidos a La Roca. Última Roca de la temporada. Hoy nos vamos de vacaciones y lo hacemos a lo grande, pasando las próximas cuatro horas y media juntos", aseveraba la presentadora.

Tras ello, Nuria Roca seguía con la escaleta habitual del programa y era al final de la tertulia política cuando se despedía de sus colaboradores. "Compañeros, muchísimas gracias por dejarme pasar esta tarde de domingo con todos vosotros. Ya sabéis que me encanta", aseveraba. "Gracias a ti", se escuchaba contestar a una de ellas.

"Llegamos al final de la temporada. Ha sido una temporada muy convulsa, llena de actualidad política, actualidad judicial. El panorama internacional también está muy revuelto, conflictos que aún no se han resuelto como Ucrania o Gaza, otros conflictos que se han iniciado como el de EEUU e Israel contra Irán. Ese acuerdo de paz del cual estamos pendientes y que no llega. Y luego catástrofes naturales como la que acabamos de ver y estamos pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela", repasaba la presentadora.

"También en esta temporada hemos sido testigos de ese trágico accidente ferroviario en Adamuz. Cada fin de semana hemos intentado contaros las noticias con el mayor rigor, rodeados del mejor equipo y vamos a seguir haciéndolo. También hemos querido que pasarais un buen rato, nos hemos reído, hemos aprendido y también nos hemos equivocado, así que desde aquí pedimos disculpas por si hemos cometido algún que otro error", proseguía diciendo.

Tras ello, Nuria Roca se vanagloriaba de cerrar su mejor temporada en audiencias. "Firmamos nuestra mejor temporada. Esta es la quinta y la mejor, así que todo esto lo hemos podido hacer solo gracias a vosotros. Gracias por ser cada fin de semana más roqueros. Volvemos en septiembre. Sexta temporada. Muchas gracias a todos por la confianza, y por la paciencia. Que tengáis un feliz verano y nos vemos a la vuelta, en septiembre. Gracias", concluía la presentadora confirmando la renovación del programa.

Cabe recordar que además esta temporada, 'La Roca' sumó además una emisión semanal pues La Sexta decidió confiar en el programa y llevarlo también a la tarde de los sábados además de la de los domingos.