Paz Padilla tiene que recurrir a Belén Esteban en su programa de Telecinco y consigue una exclusiva sobre su conflicto con Juls Janeiro

'El show de Paz' ha aprovechado la polémica del momento para marcarse un tanto. El programa presentado por Paz Padilla en Telecinco ha abordado la guerra abierta entre Belén Esteban y Juls Janeiro después de que la joven irrumpiera en 'De lunes a viernes' para cargar duramente contra la madre de su hermana.

Desde entonces, todas las miradas están puestas en la reacción de la colaboradora. Hasta ahora lo único que se sabía es que Belén estaba de vacaciones junto a su marido y un grupo de amigos, y que se encontraba muy tranquila tras las declaraciones de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Sin embargo, 'El show de Paz' ha ido más allá y ha dado a conocer, en exclusiva, cuál ha sido la primera reacción de la de Paracuellos a este ataque de la hermana de su hija Andrea.

Ha sido Paz Padilla la encargada de desvelar en directo que el programa había conseguido ponerse en contacto con Belén Esteban, para conocer de primera mano cómo se encuentra tras verse envuelta, nuevamente, en la polémica. Lejos de echar más leña al fuego, o quizá reservándose para un 'De viernes' como así se rumorea, la colaboradora televisiva ha optado por desmarcarse de cualquier enfrentamiento.

"Estoy de vacaciones muy tranquila y no he entendido las declaraciones de esta chica", se ha imitado a decir la madre de Andrea Janeiro al equipo de 'El show de Paz'. De esta forma, Belén pretender zanjar cualquier tipo de polémica para poder disfrutar de sus días de vacaciones. Pero, al mismo tiempo, muestra cierto desconcierto por este paso al frente de Juls Janeiro, que siempre se había mantenido al margen de la guerra que, durante años, libró Belén con su padre, Jesulín de Ubrique.

Esta es la respuesta en EXCLUSIVA de Belén Esteban a las palabras de Juls Janeiro



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Los colaboradores de 'El show de Paz' debaten sobre las declaraciones de Juls contra Belén

Los que sí han debatido largo y tendido sobre las declaraciones de Juls contra Belén han sido los colaboradores de 'El show de Paz'. Tal y como han recordado, en un primer momento, la joven quería ser anónima: "Ella al principio no quería ser famosa", e incluso "acudió a la justicia porque no quería que se hablase nada de ella, no se la podía nombrar, no se la podía fotografiar por la calle, ni preguntar".

Pero hace un par de años, fue ella misma la que decidió "ponerse en primera fila y ha reconocido que quiere ser una superestrella". "¿Qué habrá pasado?", ha preguntado Paz Padilla a sus compañeros sobre este cambio de actitud de la hija de María José Campanario. En opinión de Fabiola Martínez, "seguramente para las redes sociales le interesará ser 'nepo-baby', porque sino no hay negocio detrás".

Sobre las declaraciones de Juls Janeiro contra Belén Esteban, a los colaboradores de 'El show de Paz' les "llama la atención" que la joven pidiera "respeto por la persona que tienen en común, que es la hija de Belén Esteban (Andrea, hermana de Juls). Pero claro si ella le pide respeto a Belén, ella también tiene que tener ese respeto, porque ella también está metiendo a la hermana".

"¿Es posible que Juls esté cebando todo esto para tener tirón?, porque es que va a saco", ha preguntado Fabiola Martínez, quien confiesa que ella se ha visto "en alguna situación así e intentas apaciguar, no crear más conflicto, ser un poquito más neutral". Aunque entiende que a la joven "le han dado mucha caña y ha estado muchos años callada".

Roi Méndez, que hasta el momento se había mantenido callado, no ha dudado en saltar en defensa de Belén Esteban, muy amiga suya desde que concursaron juntos en 'Top Chef': "Yo a Belén la amo", aunque ha preferido no entrar a valorar el tema, ya que reconoce que "no está cómodo" hablando de "la vida de la gente".