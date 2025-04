"Cuidado": Pablo Motos dice fin a Miguel Ángel Revilla por lo que señala de Juan Carlos I

Este jueves, la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' tenía como protagonista a uno de los buenos amigos del programa y de Pablo Motos. Miguel Ángel Revilla continúa en el centró de la polémica por las acciones legales que el rey emérito ha tomado contra él, y no dudó en intervenir en el programa de Pablo Motos para ofrecer su versión de los hechos. Pero el presentador terminó frenando al cántabro con una seria advertencia.

El ex presidente de Cantabria decidió romper su silencio este jueves junto a Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo en el tramo final de 'El Hormiguero'. El ex político aseguró haber recibido "una oleada de apoyos" en mitad de todo el revuelo que se ha formado.

Pablo Motos detiene a Miguel Ángel Revilla por lo que llega a decir del rey emérito: "Cuidado con lo que dices"

"Quiero decir con claridad que la multa, si me la ponen, la voy a pagar yo, que no acepto que nadie me dé dinero" aclaró Miguel Ángel Revilla sobre los 50.000 euros que Juan Carlos I le exige a título personal por lesionar "su honor y su imagen". "Eso es un tema personal de Miguel Ángel Revilla y que no quiero que nadie me ofrezca nada", sentenció el invitado habitual de Pablo Motos.

Así, no dudó en echar por tierra la batalla legal en la que se había visto envuelto, que según le han advertido en numerosas ocasiones, no tendrá recorrido jurídico. "Creo que el rey emérito se ha equivocado, le han asesorado mal. Se ha metido con una persona que, hombre, no voy a presumir de lo que soy, pero desde luego lo que yo no soy es persona que no sea cumplidor estricto de las leyes, soy una persona honrada, no he robado nunca", insistió Revilla, visiblemente indignado.

"Los dos ya tenemos cierta edad, ¿no? Él es un poco mayor que yo, y, posiblemente, le veo físicamente un poco más deteriorado el camino", subrayó Miguel Ángel Revilla despertando la preocupación en el conductor de 'El Hormiguero'. "Cuidado con lo que dices, no te vaya a poner otra", la advirtió rápidamente el valenciano entre risas.

"La próxima vez que venga no hablaré de esto"

Pero Revilla no se quedó ahí. "Ya que a los dos no nos quedan tantos años de vida, que estamos en lo que se llama la etapa de descuento, que no acabara su vida así. Simplemente, yo le pediría que volviese a España, ya sé que esto que le pido es complicado, y que pidiera perdón de verdad", sentenció el invitado, que invitó seguidamente al emérito a traer "el dinero que tiene fuera, que es mucho" señalando una cifra en torno a los 100 millones "comprobados".

"Como a él le va a caer una pensión importante y luego los españoles no lo íbamos a dejar tirado, que lo dedicara a alguna cosa benéfica, por ejemplo, pues a recuperar a los valencianos de la Dana", sugirió entonces Miguel Ángel Revilla, asegurando que no siente "rencor ni envidia" y que la recomendación de devolver dicha cantidad es únicamente para "rehabilitarle ante los ciudadanos de España".

"Nos vemos pronto amigo", terminó señalando Pablo Motos para despedir al rostro habitual del programa, que lanzó un importante aviso de cara a sus futuras visitas. "La próxima vez que vaya no hablaré de este tema", advirtió el cántabro con media sonrisa sin que el conductor de 'El Hormiguero' pudiese espetar ninguna queja al respecto, consciente de que sus visitas al espacio siempre son redondas.