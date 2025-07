Carmen Machi desvela lo que pasó realmente para dejar 'Aída' y el detonante de su marcha: "Tuve un vómito de llanto"

Carmen Machi acudió a 'El Hormiguero' este martes con una misión muy especial, ser la última invitada de Pablo Motos y despedir la temporada por todo lo alto. La actriz se regresó al espacio de Antena 3 para presentar 'Furia', su nueva serie que llegará a HBO MAX el próximo 11 de julio, pero sorprendió al terminar confesando la verdadera razón que la llevó a dejar su papel en 'Aída'.

Tras convertirse en invitada Infinity de 'El Hormiguero' este martes y recibir su tarjeta oro y regalo personalizado, Pablo Motos no tardó en recordar la película de 'Aída' que verá la luz el próximo año, y en la que la actriz se ha prestado a participar años después de su salida de la ficción de Telecinco. Fue ahí cuando la intérprete se sinceró sobre los motivos tras su sonado abandono de la serie.

Carmen Machi recuerda el momento en el que supo que tenía que dejar 'Aída'

"Hay un algo concreto, un concreto físico. Yo era muy feliz cuando todo funciona y todo va bien. Es verdad que yo estaba haciendo ese personaje en dos series... Hubo un momento en el que se solapó con '7 vidas', pero bueno...", comenzó explicando Carmen Machi, que se despidió de los vecinos de Esperanza Sur en la sexta entrega de la ficción en 2009, mucho antes de su final en 2014 con su décima temporada.

Carmen Machi nos cuenta por qué decidió dejar 'Aída' #MachiEH pic.twitter.com/4KldHCZ1yO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2025

Y es que, como explicó a Pablo Motos, sus planes iniciales con el spin off de '7 vidas' cambiaron rápidamente a medida que la serie aumentaba su éxito en la cadena. "Mi idea era estar 3 temporadas, pero cuando empezó la tercera... Yo noté cuando me daban los guiones y la escaleta que yo no me iba a ir en la tercera temporada. Y de pronto empecé a notar que necesitaba salir y hacer otras cosas, que llevaba demasiado tiempo entregándole al mismo personaje mi energía", aseguró la actriz.

"Pero no se me notaba nada, yo solo lo pensaba y era feliz. Y entrando en la vía de servicio que hay cuando se pasa de Telecinco a Globomedia tuve un vómito de llanto, literal. Entonces subí a hablar con mis productores ejecutivos y demás y dije 'creo que no estoy bien'...", recordó Carmen Machi, que relató en 'El Hormiguero' como su cuerpo le comenzó a advertir sobre lo perjudicial que estaba siendo para su salud continuar en la serie.

"El día que dejé la serie dejé de tener dermatitis"

"Les dije que tenía la necesidad de salir y eso fue lo que pasó. Porque dije, pero qué es esto, ¿por qué lloro de esta manera, tan de golpe, entrando a mi lugar de trabajo?", explicó Machi, que quiso aclarar también como era trabajar en la exitosa ficción de Telecinco. "Era un sitio donde lo gozábamos mucho, teníamos mucho éxito, era la leche. Entonces yo no sabía que a mí me pasaba algo, ni mucho menos", subrayó la invitada.

Sin embargo, su descontento por permanecer en 'Aída' más de lo planeado se estaba manifestando de muchas más formas. "Tenía dermatitis atópica en las piernas, sangraba por la noche era horrible y el día que dejé la serie se me quitó. Cuando llegué a casa desapareció completamente y nunca jamás he vuelto a tener", explicó Carmen Machi dejando perplejo al presentador. "Y ahora he hecho la película... unos picores", bromeó la actriz.