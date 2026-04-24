Destacado tropiezo en audiencias en RTVE con la nueva programación de La 1 en la noche del jueves

La de este jueves 23 de abril fue una noche de numerosos estrenos en televisión. Sin embargo, en líneas generales, todos pincharon frente a la octava gala de 'Supervivientes 2026', que mantuvo su dominio en el cuarto prime time semanal. Eso sí, a la baja (15,8%) y registrando mínimo en espectadores (936.000).

El tropiezo más destacado, el de La 1 de RTVE, que estrenó 'Se nos ha ido de las manos', un programa de reportajes de investigación con Carles Tamayo como prescriptor y producido en colaboración con Grábalo Todo y Bambú, la productora de las series 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'.

La primera de las tres entregas abordó una de las principales preocupaciones de la sociedad actual: el acceso a la vivienda. Sin embargo, aunque cosechó buenas críticas en redes sociales, registró un mal 8% de cuota de pantalla y poco más de 500 mil telespectadores de media.

Claro está que su horario no ayudó a que los datos de audiencia fueran satisfactorios. La 1 dio comienzo a este nuevo formato al filo de las 23:40 horas, prácticamente ya en la franja de late night, debido a un estiramiento en la emisión de 'La Revuelta' con su especial de 'La petanca del año'.

Carles Tamayo aterriza en @la1_tve con el ESTRENO de #SeNosHaIdoDeLasManos registrando un 8% de share y una media de 540.000 espectadores



📹 13.4% en espectadores de 25 a 44 años



📹 Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/y8f2yBRELy — Dos30' (@Dos30TV) April 24, 2026

Ese programa especial del show de David Broncano alcanzó un buen 12,1% de share y una media de 1,4 millones de espectadores, pero 'Se nos ha ido de las manos' no supo aprovechar el arrastre y se sitúo exactamente cuatro puntos por debajo de la media diaria de La 1 de RTVE, que fue de un 12%. El público no admitió un horario tan tardío y nada conciliador.

El evento #LaPetancaDelAño alcanza un 12.1% de share y congrega una media de 1.406.000 espectadores en la noche de @la1_tve



⚾️ Más de 4.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el especial de @LaRevuelta_TVE #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Vza8uzl7J5 — Dos30' (@Dos30TV) April 24, 2026

Está por ver si tras este batacazo la cadena pública mantendrá el formato en antena o lo retirará. Solo quedan en cartera dos emisiones más, pero el próximo jueves, al ser el último día del mes de abril, TVE podría mover ficha y cambiar la parrilla para cerrar el acumulado mensual con un mejor resultado (ahora mismo es del 11,8%).

Los estrenos de La Sexta y Antena 3 también pinchan

Por otro lado, también es reseñable el fiasco de 'Servicio secreto by Chicote', el nuevo espacio de Alberto Chicote en La Sexta. Su primer programa solo anotó un 3,6% de cuota y apenas 309.000 seguidores; casi la mitad menos de la audiencia que promedió el canal de Atresmedia en el cómputo global de la jornada (6%).

Tampoco despuntó el capítulo piloto de '¿A qué estás esperando?', la nueva serie de Antena 3 que recoge el testigo de 'Perdiendo el juicio'. Protagonizada por Rubén Cortada y Adriana Torrebejano, firmó un frío 9,7% de share y 828.000 televidentes.

En definitiva, a excepción de 'Supervivientes' en Telecinco, ninguna oferta del horario estelar llegó al doble dígito, lo que vuelve a poner de manifiesto la gran crisis que atraviesa la televisión en la franja de máximo consumo.