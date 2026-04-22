Cambio de planes en RTVE con la programación de La 1: 'La Revuelta', fuera del prime time en favor de una nueva apuesta

Hace unos días, TVE confirmaba que 'La Revuelta' ya tenía todo listo para el gran evento que lleva preparando desde hace meses: 'La Petanca del Año'. Un especial del programa de David Broncano que verá la luz este jueves 23 de abril y que finalmente se emitirá en su horario habitual dejando el prime time para el estreno de otra de las grandes apuestas de la cadena.

Así, pese a que desde TVE se vendía que dedicaría "todo un prime time" a este especial de 'La Revuelta', el programa se emitirá en su horario habitual de 21:40 a 23:00 horas para dejar después su hueco al lanzamiento de 'Se nos ha ido de las manos', su nuevo programa documental presentado y dirigido por Carles Tamayo.

De esta forma, 'Se nos ha ido de las manos' tomará el relevo en la noche de los jueves al cine español que la semana pasada lanzó La 1 con el estreno de 'Un lío de millones' tras semanas apostando por emitir doble entrega de 'La Revuelta' como relleno tras la cancelación del formato que presentaba Dani Rovira después de su gran fracaso.

❓¿Ganas de 'La Petanca del Año'?



🥁 La gran velada de @LaRevuelta_TVE, se juega este jueves, 23 de abril, a partir de las 21:40h en @La1_tve. https://t.co/g7Tkb9SAi1 pic.twitter.com/tmV23fzL7f — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 21, 2026

'La Revuelta' celebra 'La Petanca del año' con cinco invitados estelares

En este especial de ‘La Revuelta’, producción de RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO) y Encofrados Encofrasa, David Broncano y Jorge Ponce capitanearán a cinco personas cada uno. En cada equipo participarán celebrities, jugadores profesionales… y Lalachus. Entre los famosos, personas que han disfrutado especialmente, de una u otra manera, sus visitas a ‘La Revuelta’: El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz. Y para elevar la competición hasta donde merece, también participarán profesionales de la petanca: dos jóvenes campeones, una veterana y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

Como comentaristas ocasionales, dos expertos… aunque no sabemos si de la petanca: el periodista deportivo Antoni Daimiel y la cómica y guionista Victoria Martín. Y en el intermedio, una actuación que equiparará el evento al nivel de una superproducción norteamericana: el grupo Cervatana.

'La Petanca del Año' será la gran velada deportiva de 'La Revuelta': presentaciones épicas de equipos, asaltos que podrían vivirse en un ring de boxeo, dinámicas de juego que irán cambiando en cada ronda y, sobre todo, mucho humor.

Y después gran estreno de 'Se nos ha ido de las manos'

Carles Tamayo y el equipo de 'Se nos ha ido de las manos'

Justo después del especial de 'La Revuelta' llegará a La 1, 'Se nos ha ido de las manos'. Se trata de un formato producido por RTVE en colaboración con Grábalo Todo y Bambú Producciones, con Carles Tamayo y Ramón Campos como productores ejecutivos.

El reconocido cineasta y periodista de investigación y su equipo intentarán plantear, sin demasiado éxito, soluciones sencillas a problemas complejos mientras descubre hasta qué punto la realidad supera cualquier expectativa. Sus investigaciones no solo informan, sino que también generan impacto social, llegando a provocar consecuencias judiciales. A lo largo de su carrera, Carles Tamayo se ha infiltrado en sectas, ha desenmascarado gurús y ha destapado estafas mediante el uso de cámara oculta y un enfoque inmersivo.

Este nuevo formato analizará temas que, como sociedad, hemos normalizado sin cuestionar, aunque se nos hayan ido de las manos. El primer capítulo analiza cómo funciona el sector inmobiliario desde dentro, un sector en el que el beneficio económico manda por encima de todo. Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector. Acudirá a ferias inmobiliarias donde conocerá a inversores que le invitan a rentabilizar activos e incluso a participar en una inversión millonaria. También conocerá a las personas que viven en esos edificios: familias que podrían quedarse sin hogar para satisfacer la avaricia de otros. Una búsqueda que tiene un coste excesivo que, como sociedad, se nos ha ido de las manos.

Así queda la programación de La 1 este jueves 23 de abril: