RTVE anuncia un nuevo programa para La 1 con la productora de 'La Promesa' y este rostro de Buenafuente

Hace unos meses, TVE descubrió un formato sorpresa producido por Bambú Producciones del que hasta ahora no había detalles, al incluir su producción dentro del listado de contratos con las productoras en 2025.

Así, en dicho listado aparecía la producción de 'Se nos ha ido de las manos', por el que TVE había desembolsado 989.997 euros a la productora que está detrás de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'.

La única pista que había es que se podía tratar de un formato "factual de actualidad" pues en el listado de septiembre ya aparecía que se iba a poner en marcha un espacio de esas características sin revelar título ni productora pero cuadraba con el presupuesto avanzado.

Ahora, la cadena pública ha lanzado la primera promo de 'Se nos ha ido de las manos' y ha descubierto que se trata de un formato presentado por Carles Tamayo en el que se pondrá el foco a temas que preocupan a los ciudadanos. En la promo se ve el tema de la vivienda y los fondos buitres como uno de los principales asuntos que se abordarán en este nuevo espacio.

Con 'Se nos ha ido de las manos', Carles Tamayo se mantiene ligado a TVE pues cabe recordar que ya era colaborador de 'Futuro imperfecto', el programa de Andreu Buenafuente. Además supone una nueva colaboración del periodista y youtuber con Bambú Producciones tras el éxito de 'Cómo cazar a un monstruo', la miniserie de Prime Video sobre el pederasta Lluís Gros.

'Se nos ha ido de las manos', presentado por Carles Tamayo (@TamayoStuff): muy pronto en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/S2IKiKLKLp — Bambú Producciones (@BambuProdu) February 26, 2026

Carles Tamayo, nuevo fichaje de TVE

Ahora queda esperar a ver cuándo y en qué franja verá la luz 'Se nos ha ido de las manos' pues hay que recordar que La 1 tiene pendiente el estreno de otros proyectos como la serie 'Barrio Esperanza' así como 'El juicio', el nuevo programa presentado por José Luis Sastre.

Carles Tamayo se suma así a la familia de La 1 tras haber triunfado con sus trabajos de investigación en documentales como 'El palmar de Troya' y 'Cómo cazar a un monstruo' y de haber sido colaborador de la última etapa de 'Caiga quién caiga' en Telecinco y de 'Futuro imperfecto' de Buenafuente en La 1.