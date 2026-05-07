RTVE aclara por qué ha paralizado la emisión de 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo en la programación de La 1

RTVE ha confirmado que Carles Tamayo continúa trabajando en la producción de la tercera entrega de 'Se nos ha ido de las manos' y por ello, el programa de investigación dejará su hueco este jueves en la parrilla de prime time de La 1 al cine.

Al continuar todavía el rodaje de esta tercera y última entrega de 'Se nos ha ido de las manos', La 1 se ha visto obligada a cambiar su programación del jueves con el estreno de la película 'Justicia artificial' protagonizada por Verónica Echegui, siendo uno de sus últimos trabajos antes de su inesperada muerte en agosto del año pasado.

En la última entrega de 'Se nos ha ido de las manos', el cineasta y periodista Carles Tamayo pondrá el foco en uno de los negocios más opacos y lucrativos de la era digital: el tráfico de datos personales. Una investigación que está llevando más tiempo y que ha dilatado los plazos de producción.

De esta forma, el periodista tratará de analizar por qué la compraventa de datos se ha convertido en un auténtico negocio y analizará los mecanismos que permiten monetizar la información de todos los usuarios a través de internet.

Las cifras que defiende RTVE sobre 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo

A la espera de conocer cuándo verá la luz este último programa de 'Se nos ha ido de las manos', RTVE saca pecho del gran éxito que está teniendo el espacio de Carles Tamayo en RVE Play y las redes sociales pues acumula 265.400 visualizaciones totales de 167.000 visitantes únicos y se sitúa como 6º contenido más visto en VOD de toda la plataforma desde su estreno.

Y es que 'Se nos ha ido de las manos' ha conquistado al público. Su primera entrega titulada 'Un activo seguro' obtuvo un 8% de cuota y casi 1,9 millones de espectadores únicos y su acogida mejoró entre el público de 25 a 44 años, en el que anotó un 13,4 % de cuota.

El segundo episodio, 'Se nos ha ido la luz', estrenado pocos días después de cumplirse un año del gran apagón del 28 de abril de 2025, creció 1.2 puntos respecto al estreno y alcanzó un 9,2 % de cuota y hasta 2.126.000 espectadores únicos, situándose como líder de su franja entre el público de 13 a 44 años con un 16,1 % de cuota.

El programa se caracteriza también por su capacidad para viralizarse en redes sociales. Desde su estreno, alcanza seis millones de visualizaciones en las redes de RTVE (de ellas 2,54 millones son visualizaciones de vídeo) y cerca de las 115.000 interacciones. El vídeo más visto es ‘De youtuber a especulador inmobiliario: Carles Tamayo crea su propio fondo de inversión’, con 1,52 millones de impresiones, en la cuenta de RTVE de X.