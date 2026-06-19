Las audiencias sientan cátedra a las 'Malas Lenguas' de Cintora: 2ª opción de su franja en La 2, ganando a Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta

Si hay un formato que se ha consolidado en las tardes de TVE es 'Malas Lenguas'. El formato de Jesús Cintora, que atraviesa un momento dulce tras su salto a la noche de los sábados como rival de 'La Sexta Xplica', alcanzó este jueves su segundo mejor dato histórico en La 2 con un 8,2% y 602.000 espectadores.

Un espectacular dato que además permitió que 'Malas Lenguas' se convirtiera en la segunda opción de su franja siendo superado únicamente por el tándem de las "Historias que hacen historia" en La 1, o lo que es lo mismo, las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que anotaron un 11,3% y 834.000 espectadores y un 12,6% y 919.000 seguidores respectivamente.

De esta manera, el programa que conduce Jesús Cintora en La 2 superó tanto a 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 (8,6% y 640.000 espectadores) como a 'El tiempo justo' (7,5% y 613.000 espectadores) y 'El diario de Jorge' (7,9% y 578.000) en Telecinco en plena franja de coincidencia.

Asimismo, 'Malas lenguas' también se mantuvo por delante de sus rivales de Cuatro y La Sexta dejando a 'Todo es mentira', 'Lo sabe, no lo sabe' y 'Más vale tarde' muy por debajo de lo alcanzado por el formato de actualidad aprovechando el tirón de la imputación a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Después, en su segundo bloque en La 1, 'Malas Lenguas' marcó un 10,5% y 774.000 espectadores antes de conectar con el previo del Mundial 2026 y el partido de Suiza-Bosnia Herzegovina.