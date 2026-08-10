'El Grand Prix 2026': Dónde están Pravia y Serranillos del Valle, los pueblos de la gala 5 de hoy, y qué partidos gobiernan

La 1 de TVE ofrecerá este lunes a partir de las 21:45 horas la quinta entrega del 'Grand Prix 2026'. El concurso conducido por Ramón García regresa tras revalidar su liderazgo con un 12,3% en su última entrega, y abre sus puertas de nuevo para enfrentar a otros dos pueblos.

Esta semana son Pravia (Asturias) y Serranillos del Valle (Madrid) los pueblos que se enfrentarán para tratar de hacerse con la victoria. El equipo azul que representará al pueblo asturiano contará con Ivana Rodríguez como madrina. Por su parte, el equipo amarillo estará apadrinado por el humorista Raúl Pérez.

Entre los retos más clásicos que los concursantes de 'El Grand Prix 2026' enfrentarán esta semana, se encontrarán desternillantes pruebas como los Súperbolos o Pingüinos matemáticos, y enfrentarse también a retos como la exigente Cucaña, las cuáles asegurarán una velada llena de caídas, asaltos y de vaquilla y todo tipo de contratiempos para divertir a los espectadores.

5⃣ Quinto duelo de 'El Grand Prix del Verano' (@GrandPrix_tve).



🤜 Pravia (Asturias) VS. Serranillos del Valle (Madrid) 🤛



Este lunes, 10 de agosto, a las 21:45 h en @La1_tve.https://t.co/Xek8pLxgtw pic.twitter.com/qfLUBdcdTu — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 10, 2026

Pravia y Serranillos del Valle, los pueblos que luchan en 'El Grand Prix 2026' en el quinto programa este lunes

Pravia es un municipio del Principado de Asturias, situado en la comarca del Bajo Nalón, en un privilegiado entorno entre los ríos Nalón y Narcea. Entre sus principales reclamos turísticos destacan la iglesia prerrománica de San Juan Evangelista de Santiane, el histórico conjunto de la villa de Pravia y el pintoresco pueblo de Somao, además de su valioso entorno natural.

De acuerdo con la última cifra disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2025, Pravia cuenta con una población que ronda los 8.200 habitantes. Cabe destacar que el municipio posee un importante legado histórico y cultural, especialmente vinculado a su pasado como sede de la monarquía asturiana. Actualmente está gobernado por el PSOE, que mantiene la alcaldía tras las elecciones municipales de 2023.

David Álvarez Suárez es el actual alcalde de Pravia y líder del gobierno que dirige el municipio que se juega la quinta victoria del 'Grand Prix 2026' este lunes. El regidor socialista, que ocupa la Alcaldía desde 2015, volvió a encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que la formación se impuso y revalidó el gobierno municipal.

El equipo amarillo está ocupado por Serranillos del Valle, un municipio de la Comunidad de Madrid situado en la comarca de La Sagra. Destaca por su tradición agrícola y su paisaje de campiñas y suaves lomas, con la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari y su entorno natural, incluido el enclave de Las Cárcavas junto al río Guadarrama, como algunos de sus principales reclamos.

Cuenta con aproximadamente 4.681 habitantes según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, y actualmente está gobernado por el Partido Popular. En las elecciones municipales de 2023, los habitantes del municipio eligieron a Iván Fernández Heras como alcalde, tras imponerse su candidatura y obtener la mayoría en la corporación municipal.