'La Promesa', avance del capítulo del martes 11 de agosto con una fuerte traición, un bautizo y Ciro, al límite con Julieta

Al igual que pasará con 'Valle Salvaje', La 1 dará descanso a 'La Promesa' este miércoles con motivo de la cobertura especial de RTVE por el eclipse solar. Asimismo, por ahora la emisión de la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock el resto de la semana es una incógnita pues la cadena pública solo ha avanzado los episodios de lunes y martes.

En el capítulo 884 de 'La Promesa', que La 1 emite este martes 11 de agosto, Jacobo estalla ante la traición de Martina y Adriano. Mientras, Martina le cuenta a Adriano que le ha revelado la verdad a Jacobo y él la apoya, aunque se queda preocupado por lo que puede pasar ahora.

Por su lado, Ciro consigue amansar a Manuel sobre el manual argumentando que las empresas tienen dinero de sobra. Leocadia intenta un acercamiento con Cristóbal, pero el mayordomo la rechaza. Lorenzo se burla de Máximo hasta que este lo amenaza con matarlo; Alonso les exige que se calmen.

Máximo presiona a su servicio para que callen a los demás y se enfrenta a Cristóbal cuando este le cuestiona. Samuel bautiza a Janita entre la alegría general, con Manuel ejerciendo de padrino. Carlo , por su parte, sigue triste.

Alonso, en persona, regaña a las cocineras por su enésima metedura de pata, y Julio aprovecha para pedirle una reunión a solas; Simona y Candela tiemblan. Lorenzo intercede por Ciro en una discusión con Julieta y… ¡está a punto de golpearla!

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 883 emitido este lunes 10 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Máximo estallaba de rabia por el gesto de Ángela, pero nadie en la mesa lo apoyaba. Mientras, Curro no lograba consolar a Ángela, presa de la rabia, que no concebía que Máximo sea su padre.

Martina y Adriano compartían la culpa que sienten ante el regreso de Jacobo. Ciro y Lorenzo ultimaban su estafa a Manuel: harán dos cobros a las empresas, y él solo recibirá el de uno. Ricardo, Pía y Teresa analizaban la actitud de Petra: la están perdiendo en favor de Tomasa. Julio volvía a sabotear a las cocineras y dejaba claro que es el responsable, riéndose en su cara.

Carlo seguía con su campaña para casarse con María en el bautizo, ella se enfadaba con él por presionarla: no le gusta que esté usando a todo el mundo para sus propósitos. Leocadia le decía a Máximo que lo mejor que puede hacer es pedir perdón y reconocer a Ángela, pero él seguía negándose.

Por su parte, Manuel reprochaba a Ciro que Enora le haya informado de que pretende vender el manual a precio de oro. Petra suplicaba a Tomasa que no la obligue a atacar a sus compañeras, pero su hermana no cedía: quiere su venganza. Martina no podía más y le confesaba a Jacobo que hay otra persona en su vida: Adriano.