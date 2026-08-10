'Valle Salvaje', avance del capítulo 463 del martes 11 de agosto: Victoria, amenazada y señalada en RTVE

'Valle Salvaje' volverá a faltar a su cita diaria con la audiencia esta semana pues La 1 ha decidido suspender la emisión de la serie al igual que la de 'La Promesa' este miércoles 12 de agosto para emitir una programación especial por el eclipse de sol.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trata de saber de que hablaban Victoria y Mercedes y que es lo que traman a sus espaldas. Y por ello, no duda en recordarle a Victoria que se juraron ante Dios fidelidad y obediencia hasta que la muerte les separara y como no cumpla tendrá que atenerse a las consecuencias.

Braulio se muestra celoso de su primo Alejo tras comprobar cómo Manuela habla de él como escritor y cómo le mira. Además le deja claro a su madre que para la joven ya no existe otro hombre que no sea Alejo.

También Pepa sigue muy preocupada por el estado de Amadeo al comprobar que no para de soltar sinsentidos por la boca. Mientras, Matilde le cuenta a Martín que ha creado un agua de colonia.

José Luis vuelve a encararse con su hijo Rafael asegurando de forma irónica que su madre, su hermano Julio y Adriana estarían muy orgullosos de él tras ver en lo que se ha convertido por cómo está abordando el asunto de la deuda con Enriqueta.

Leonor no duda en expresarle a su hermana Rosalía el cambio que ha visto en ella y en cómo ha pasado de criticar a Rafael a mirarle de una manera apasionada. Por último, Luisa advierte a Bárbara de que fue Victoria quién estaba detrás del robo del hijo de Adriana.

Rosalía en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le advertía a Bárbara que ahora que ha conseguido hacerse con el hijo de Adriana tienen que tener precaución tanto con Pura y Petra como con la persona que encargó el robo y que tienen que seguir indagando para descubrir quién es.

Enriqueta pedía hablar con Rafael sobre su propuesta de que le entregue el palacio a cambio de saldar la deuda que tienen con ella y Atanasio no dudaba en advertir al duque en que es algo arriesgado pues la mujer podría decidir expulsarles a todos y que se quedaran sin nada.

Paralelamente, Alejo aseguraba tener una conversación pendiente con Mercedes y su tía le confesaba que ella no quería que Rafael aceptase el acuerdo con Dámaso porque no era bueno para ellos.

Pedrito pillaba a Luisa y Bárbara con el hijo de Adriana y no tardaba en preguntar quién era y de dónde había salido. Mientras, Pepa recomendaba a Martín llamar a un galeno para que examine a Amadeo porque le ve mal.

Matilde insistía a Atanasio que por mucho que Nicolás se esté esforzando las aguas de colonia no huelen bien. Por su parte, Manuela proponía a don Hernando que Alejo viaje con ellos a la villa de Madrid cuando regresen a la corte para que pueda conocer a los mejores escritores.

Rafael aseguraba a Rosalía que María ayudó a superar el fallecimiento de Adriana y que le salvó de pensar en su propia muerte. Y Luisa no dudaba en preguntarles a Petra y Pura por el bebé de Adriana y las parteras le confirmaban que la persona que les encargó el robo es alguien muy cercana a ella y que vive bajo su mismo techo: Victoria Salcedo de la Cruz.