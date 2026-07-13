Entrevista | Ramón García, sobre el horario de 'El Grand Prix' en RTVE: "No entiendo cómo puede empezar un programa a las 11 de la noche"

Más de tres décadas después de su estreno, 'El Grand Prix del Verano' sigue siendo uno de los fenómenos más resistentes de la televisión española. El concurso regresa este lunes 13 de julio a La 1 con una edición ampliada, más pueblos participantes, nuevas pruebas y el estreno de 'Grand Prix presenta', un nuevo espacio en el access prime time. "El formato es tan redondo, es tan bueno, que sigue atrayendo a los chavales igual que lo hacía hace 30 años", reivindica Ramón García.

Convertido en el rostro inseparable del programa, el presentador afronta una nueva temporada mientras celebra también diez años al frente de 'En compañía' en Castilla-La Mancha Media. A sus 64 años, asegura seguir viviendo el concurso con la misma ilusión que el primer día. "'El Grand Prix' me da la vida, es la inyección de gasolina para todo el resto del año", nos reconoce sobre un formato que define como "entretenimiento puro" y una ventana para que las familias vuelvan a reunirse frente al televisor.

El retorno del concurso llega, además, después de que la edición de 2025 volviera a liderar su franja con un 12,4% de cuota de pantalla. Aunque Ramón García defiende la necesidad de adelantar el prime time en España, celebra que este año el programa arranque "más pegadito a las diez" y recuerda la dificultad de triunfar en televisión. "El 85% de los formatos que se estrenan fracasan. Por eso tener un producto como 'Grand Prix', que sigue funcionando con el paso de los años, es un lujo que ya nos sobrepasa a todos", reflexiona.

De todo ello y mucho más hemos podido hablar con el presentador durante la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada de 'Grand Prix' en Yepes (Toledo). La entrevista a Ramón García a El Televisero, a continuación.

Ramón García, siempre has defendido en 'Grand Prix', que el espíritu está en las plazas del pueblo y aquí estamos, en la plaza de Yepes.

Yo creo que era el sitio perfecto. Es la primera vez que lo hacemos, se le ocurrió a María Eizaguirre (dircom de RTVE) y yo dije: "Madre mía, en verano, en la plaza de un pueblo, vamos a morir ahí de calor", pero bueno, nos ha mantenido la temperatura un poquito aceptable y ha sido bonito compartir con la gente de Yepes la rueda de prensa.

Siempre has dicho que no querías ir a ninguno de los pueblos que participan para no hacer favoritismos. ¿Se rompe un poco así la tradición?

No, porque ha sido sólo la rueda de prensa. Siempre que venían los alcaldes, lo primero que decían: "Hola, Ramón, encantado. ¿Vienes a dar el pregón?". Todos los pueblos, todos. Entonces, claro, yo decía: "No tendría vida". Era feo ir a uno y a otro no. Entonces decidí no ir a ninguno. Ahora hemos venido porque la rueda de prensa la convoca RTVE y estamos aquí en Yepes. Coincidió que fue el ganador del año 2023.

¿Cómo lográis mantener el equilibrio después de tantos años para enganchar a los niños y a los mayores?

Lo hacen ellos. Yo no lo hago. El formato es tan redondo, es tan bueno, que sigue atrayendo a los chavales igual que lo hacía hace 30 años. Es decir, esa es la magia del 'Grand Prix'. Yo lo que hago es mantener el espíritu, porque yo me lo paso igual de bien que cuando empecé a hacerlo. A mí cada año que me dicen de hacer el 'Grand Prix', ya estoy feliz. Ya sé la paliza que hay detrás, digo: "Uy, me va a doler todo, no sé qué". Pero yo voy feliz a hacerlo.

Entonces, me lo paso tan bien que eso la tele lo transmite, porque en la tele no puedes mentir porque se nota. Tú traspasas la tele y el que está al otro lado se da cuenta si no lo estás haciendo de verdad. Y en el 'Grand Prix' es tan de verdad todo, que por eso los padres me dicen: "Ramón, es el único programa donde los niños dejan los móviles". Eso no pasa con nada hoy en día. El 'Grand Prix' consigue hasta eso.

Hablando de que es un programa para niños, el año pasado sufrió varios vaivenes en su horario de inicio, empezando algunas emisiones a las once de la noche. Cada vez que se anuncia que vuelve surge el debate de la hora a la que se emite. Este año se coloca a las diez de la noche en la parrilla. ¿Qué opinas de esto?

Sí, eso es una decisión de TVE y eso es la vida televisiva en España. Yo no entiendo cómo puede empezar en invierno un programa a las 11 de la noche. Yo soy un defensor de la parrilla de antes, cuando yo era chaval, el telediario era a las 20:30 y a las nueve empezaban las películas, las series que se daban entonces o los programas que se hacían. ¿Cómo puede empezar un programa a las once de la noche y acabar a las dos menos cuarto de la mañana? Yo a las once estoy ya metiéndome en la cama casi.

Soy un defensor de que sería bueno adelantar el prime time. En verano es verdad que es otra época, que la gente puede dormir hasta más tarde, los chavales están de vacaciones, pero este año el 'Grand Prix' va a empezar más pegadito a las diez y desde el primer momento va a haber ahí chicha. Por lo tanto, va a ser un poquito más largo, porque hay más juegos. Y luego otra cosa, hoy en día lo puedes ver cuando quieras, no es como antes, en RTVE Play lo ves a la carta.

¿Qué significa para ti seguir presentando este formato después de tantos años?

Me da la vida. Yo hago un programa todos los días en directo en Castilla-La Mancha. Todos los días desde hace diez años. Llevo 2500 y pico programas hechos de tres horas en directo todos los días. Pero el 'Grand Prix' es un plus, que lo compagino. Es la inyección de gasolina a todo el resto de año. Ya lo he hecho este año, y eso me llena el depósito de fuerza, de alegría por compartir un programa con la gente. Tengo la suerte de presentar un formato así desde hace tanto tiempo que sólo pido que ojalá dure mucho y que RTVE siga confiando en él, pero sobre todo los espectadores, porque esto al final lo hacemos para que lo vea la gente.

Este año se cumplen 10 años de 'En compañía', tu programa de Castilla la Mancha. ¿Te imaginabas llegar tan lejos?

Fuimos para un verano y llevamos diez años. Yo soy un presentador un poco extraño en eso. Presento aquí, presento ahí, pero soy el mismo, y pongo mi sello a cada programa que voy. Televisión Española tiene su sello con el 'Grand Prix' y 'En compañía' tienen su sello con Castilla-La Mancha Media. Cada uno tiene su personalidad. Denominador común, este chaval de 64 años (risas).

Hablando de sellos, ¿cuál crees que es el sello que te ha dejado a ti este programa para siempre?

Me ha dejado el comprobar que la televisión puede ser muy divertida y cuando se hace con pasión es todavía más divertido. Entretenimiento puro. Decían en la rueda de prensa que en los tiempos que corren entre guerras y tantos líos, tener una ventanita abierta en la televisión pública para reírte con tu familia durante dos horas y media, es fundamental. A mí me parece el mejor antídoto que hay y que yo sea la cara un poco visible del trabajo de tanta gente y que eso se siga consiguiendo, para mí es un bálsamo.

Además, en esta época veraniega Televisión Española está apostando muchísimo por el entretenimiento, con programas también como 'El perro andaluz'.

Sí, además muy bien. ¿Sabes lo que pasa? El problema de la televisión es que el 85 % de los formatos que se estrenan fracasan. El 85%. Está aquí conmigo un señor que sabe mucho de eso, que es Carlo Boserman. Es decir, un hombre que produce y sabe lo que cuesta conseguir una audiencia. Y yo lo sé porque llevamos trabajando juntos más de 30 años. Entonces, llegar y tener un producto como 'Grand Prix' que sigue triunfando con el paso de los años, eso es un lujo que ya nos sobrepasa, que está por encima de nosotros. Por eso yo suerte a todos los que estrenan. Muchos se quedarán por el camino. Yo sé lo duro que es eso, porque a mí no todos los programas me han salido bien. Y yo sé que se pasa muy mal por la gente, por el equipo, porque tienes que terminar con una redacción, pero, amigo, cuando sale bien, eso puede con todo. Y el 'Grand Prix' siempre sale bien.