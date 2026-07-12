Las audiencias dictan con claridad al ganador en el duelo de 'Malas Lenguas Noche' contra 'La Sexta Xplica', en mínimos históricos

Poco a poco, 'Malas Lenguas Noche' ha ido ganando terreno a 'La Sexta Xplica' en la noche de los sábados. Tras haberle sorpassado ya anteriormente y de que otras semanas se quedaran muy empatados; este sábado el programa de Jesús Cintora superó con creces al de José Yélamo confirmando el éxito de llevar el espacio de La 2 al prime time de los sábados.

Así, en su duodécimo duelo, 'Malas Lenguas Noche' anotó un gran 5,7% y 403.000 espectadores en La 2, alcanzando los 3,2 millones de usuarios únicos, en una noche marcada por la polémica espantada de Marta Gómez Montero.

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Un dato que le permitió superar como decimos a su rival pues 'La Sexta Xplica' se quedó este sábado en un pobre 3,6% y 257.000 espectadores en La Sexta con más de 2,8 millones de usuarios únicos. De esta manera, el programa de La 2 consiguió su mayor ventaja con su rival al superarle en 2,1 puntos y 146.000 espectadores.

Por si fuera poco, 'Malas Lenguas Noche' contribuyó a que La 2 cerrara el día con una media del 3,9% quedándose solo a cuatro décimas de La Sexta, que este sábado marcó un bajo 4,3% mientras que su gran rival, Cuatro, anotó un 5,5%.

👉🏼 Gran 5.7% de share para 'Malas Lenguas Noche' en @la2_tve y 403.000 espectadores de media



👉🏼 El programa presentado por @JesusCintora alcanzó los 3.2 millones de espectadores únicos. #MalasLenguasN logra un +45.6% de plusvalías con La2#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/KhYlpmI3xX — Dos30' (@Dos30TV) July 12, 2026

🟢 3.6% de share para @laSextaXplica en el prime time del sábado de @laSextaTV



🔴 El programa conducido por @jjyelamo fue visto por 257.000 espectadores de inicio a fin



⚫️ #XplicaVirulencia supera los 2.8 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/oxJkrT5TJI — Dos30' (@Dos30TV) July 12, 2026

Si nos detenemos en cada programa, y gracias a los gráficos publicados por Hugo Carabaña a través de los datos de Fifty5Blue (Kantar Media), podemos observar como 'Malas Lenguas Noche' logró su minuto de oro a las 23:14 horas con un 6,89% y 604.000 espectadores mientras que su mayor cuota fue a las 01:57 horas con un 7,01%. Mientras, 'La Sexta Xplica' alcanzó su minuto de oro y su mayor cuota a las 22:05 horas con un 5,68% y 453.000 espectadores.

Asimismo, si vemos las curvas de audiencia de ambos formatos se aprecia como el programa de TVE está todo el rato por encima salvo unos minutos al principio así como unos minutos en torno a las 0:00 horas en los que 'La Sexta Xplica' consigue superarle por la mínima.

Curva de #Audiencias de 'Malas Lenguas Noche' y 'laSexta Xplica'



'Malas Lenguas Noche' logra minuto de oro a las 23h14 (604.000 y 6,89%) y el de más cuota a la 01h57 (7,01%)



'laSexta Xplica' logra minuto de oro y el de más cuota a las 22h05 (453.000 y 5,68%) pic.twitter.com/vfFnHfhjp4 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) July 12, 2026

Por ámbitos geográficos, en la pugna por la audiencia entre los dos formatos también se ve como 'Malas Lenguas Noche' arrasa esta semana a su rival superándole en todos los territorios salvo en Andalucía y Canarias donde 'La Sexta Xplica' se mantiene por delante del programa de Jesús Cintora con un 4,5% y 3,5% respectivamente.

En el resto, es 'Malas Lenguas Noche' quién lidera alcanzando sus mejores resultados en País Vasco (10,4%), La Rioja (9,7%), Asturias (7,2%), Comunidad Valenciana (7%), Galicia (6,4%), Madrid (6,3%), Cataluña (6,1%), Cantabria (5,9%), Navarra (5,9%), Castilla y León (5,6%) y Extremadura (5,4%).

En otros territorios también fue líder aunque por debajo de la media nacional como son Castilla La Mancha (4,9%), Aragón (4,2%), Murcia (3,6%) y Baleares (2,8%).