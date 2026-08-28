'El programa de Ana Rosa' anuncia nuevos colaboradores, con Jiménez Losantos a la cabeza, y confirma la marcha de una histórica

El próximo lunes, Telecinco estrenará la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' a partir de las 21:00 horas con Ana Rosa Quintana desde Ceuta para ofrecer la última hora de la crisis migratoria. Con su regreso, la cadena de Mediaset reorganizará su programación matinal con 'Informativos Telecinco: el Matinal', 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' retomando sus horarios habituales.

Así, Ana Rosa Quintana regresará a la ciudad autónoma, donde ya estuvo informando en directo sobre el terreno para diferentes programas y ediciones de informativos de Telecinco días después de la llegada masiva de migrantes tras interrumpir sus vacaciones a primeros del mes de agosto.

La nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' estará marcada por la incorporación de cuatro nuevos colaboradores y la confirmación de una baja histórica en el formato producido por Unicorn Content. Y es que después de 15 años siendo una de las tertulianas estrella del espacio presentado por Quintana, Esther Palomera abandona la tertulia política ante su nuevo reto en RTVE.

Cabe recordar que Esther Palomera debutará como copresentadora de 'Malas Lenguas' el próximo lunes 31 de agosto junto a Gonzalo Miró en el tramo de La 2 en esta nueva temporada del programa tras el salto de Jesús Cintora a 'Mañaneros 360'. Con ello, la adjunta al director de Eldiario.es deja definitivamente de colaborar en 'El programa de Ana Rosa' para centrarse en su nueva faceta de presentadora en la cadena pública.

Federico Jiménez Losantos, entre los fichajes de 'El programa de Ana Rosa'

Por contra, el equipo de 'El programa de Ana Rosa' se refuerza con nuevos fichajes. El periodista, escritor y presidente del Grupo Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos se sumará a la sección ‘La Firma’, en la que también participan los periodistas Joaquín Manso, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pedro J. Ramírez, Jorge Bustos e Irene Tabera; el expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín; y la abogada Miriam González.

Por su parte, Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE en Madrid; Isaac Blasco, subdirector de Vozpópuli; y Soraya Rodríguez, abogada, exmiembro del Parlamento Europeo y exportavoz parlamentaria del PSOE, se unirán a la mesa política, también integrada por los periodistas Fernando Garea, Fernando Berlín, Antonio Caño, Alberto Sotillos, Eduardo Inda, Guillermo Lerma, Arturo Criado, Antonio Naranjo, Irene Dorta, Rodolfo Irago, Esther Esteban, Pilar Santos, María Claver, Carlos Cuesta, Estefania Molina, José Luis Pérez, Pilar Gómez, Javier Casqueiro, José María Olmo, Ketty Garat, Ángela Martialay, Juanma Lamet, Esteban Urreiztieta y Alejandro Entrambasaguas.

Manu Marlasca estará al frente de la mesa de actualidad, integrada por los periodistas especializados Mayka Navarro, Javier Chicote, Daniel Montero, Luis Rendueles, Alejandro Requeijo y Vanesa Lozano; el juez José Antonio Vázquez Taín; el médico forense Miguel Gaona; y los abogados penalistas Verónica Guerrero y Juanma Medina.

Además, 'El programa de Ana Rosa' contará con la colaboración del meteorólogo, profesor y presentador Mario Picazo; el sociólogo y politólogo experto en datos Manuel Mostaza; el economista y profesor Javier Díaz-Giménez; y el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez.

Ana Rosa entrevista al presidente de Ceuta en su regreso

Ana Rosa Quintana iniciará el nuevo curso televisivo en directo desde Ceuta, acompañada por un equipo integrado por Rodolfo Irago, Eduardo Inda, Alejandro Requeijo y María Claver, para trasladar los últimos acontecimientos relacionados con la crisis migratoria. La presentadora entrevistará a Juan José Vivas, presidente de la ciudad autónoma, con quien analizará las comparecencias en el Congreso de diversos ministros sobre la entrada masiva de migrantes y cómo los ceutíes están viviendo esta compleja situación, entre otras cuestiones, así como a diversos políticos, personalidades y miembros de la sociedad civil ceutí.

Además, el programa abordará otros asuntos de la actualidad desde el plató en Madrid con Jano Mecha, Alberto Sotillos y Estefanía Molina.