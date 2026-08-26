RTVE anuncia la nueva era de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y sus nuevas presentadoras tras el salto de Cintora a la mañana

Tras el debut de Jesús Cintora en 'Mañaneros 360', el próximo lunes 31 de agosto será 'Malas Lenguas' quién estrene su nueva temporada con Gonzalo Miró como presentador titular del formato tras haber relevado al soriano durante este mes de agosto junto a Ane Ibarzabal.

A partir del lunes, Gonzalo Miró se pondrá al frente del programa de actualidad junto a dos nuevas copresentadoras. Por un lado, Esther Palomera se estrenará como presentadora del formato en el que ya participaba como colaboradora. La periodista acompañará a Miró en el bloque de La 2 centrado en la política y el análisis de la actualidad.

Después, en el segundo bloque de 'Malas Lenguas', el que se emite en La 1 de 19:40 a 20:25 horas, Gonzalo Miró contará con la compañía de Ana Hinestrosa, que se suma al equipo del programa producido por Big Bang Media tras abandonar las mañanas de Canal Sur donde ha estado durante los últimos años en 'Hoy en día' primero con Fernando Díaz de la Guardia y después con Toñi Moreno.

Este miércoles, TVE ha mostrado las primeras imágenes de Gonzalo Miró y Esther Palomera como presentadores de 'Malas Lenguas' mientras hacían los ensayos. Por si fuera poco, ha sido Jesús Cintora el encargado de dar paso a sus sustitutos para conocer todos los detalles de esta nueva etapa del que ha sido su programa durante año y medio.

"Jesús nos pillas en plenos ensayos de la nueva temporada de 'Malas Lenguas' con la flamante nueva presentadora, Esther Palomera", ha confesado Miró. "Muy buenas. Nueva presentadora a partir del lunes 31. Hasta entonces tengo que rodar", le ha corregido su nueva compañera. "De momento en rodaje, nada puede salir mal Esther", ha concluido Miró antes de avanzar los temas que iban a abordar este miércoles en el programa de La 2.

Ahora solo queda por ver cómo se desenvuelve Esther Palomera como presentadora después de años siendo colaboradora en formatos tanto de RTVE como 'Malas lenguas' y 'La noche en 24h' como de Mediaset como 'El programa de AR', 'La mirada crítica' o 'Cuatro al día', entre otros. También falta por saber si el magacín incorporará alguna novedad más después de cambiar su equipo de dirección con la marcha de varios rostros a 'Mañaneros 360' junto a Cintora.