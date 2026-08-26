Es oficial: La lista completa de 'La Isla de las Tentaciones 11' con los 13 solteros y solteras de la nueva edición en Telecinco

'La isla de las tentaciones 11' continúa calentado motores para su regreso a Telecinco, que se producirá apenas tres meses después de poner fin a su décima edición. Así, el formato producido por Cuarzo TV ha adelantado este miércoles la lista oficial de tentadores y tentadoras.

Durante la primera entrega de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' en Mediaset Infinity ha puesto nombre y cara a los 13 solteros que tratarán de conquistar a los concursantes de esta edición y además ha desvelado importantes novedades sobre esta edición

Por ahora, sorprende que solo hay seis solteros y siete solteras confirmadas por Telecinco para la undécima edición de 'La isla de las tentaciones'. Con ello, todo apunta a que en esta ocasión la productora ha optado por ampliar la lista de los tentadores VIPS que suelen incorporarse después a la experiencia. También cabe la posibilidad de que alguno de los que faltan por anunciarse sea alguien con pasado con alguno de los participantes del reality y por ello la cadena haya optado por guardar silencio por ahora.

Los solteros de 'La isla de las tentaciones 11'

Javi, 21 años, Málaga

Javi, tentador de 'La isla de las tentaciones 11'

Javi tiene 21 años, se define como "un tío juguetón, muy picante" y asegura que su mayor arma de seducción es "el gran corazón" que tiene. Empresario malagueño, afirma que suele ligar mucho, aunque "no le gusta fardar de ello". Reconoce no saber con cuántas mujeres ha estado en su vida, pero calcula que entre 20 y 40.

Cristian, 31 años, Madrid

Cristian, tentador de 'La isla de las tentaciones 11'

Cristian tiene 31 años, es de Madrid y trabaja como feriante. Fue finalista de 'Gran Hermano 20' tras conseguir una plaza para entrar en la casa más famosa de la televisión en 'Uno de GH', y llega ahora a 'La isla de las tentaciones 11' dispuesto a encontrar el amor. Seguro de sí mismo, conquistador y muy atractivo, así se define el joven, que se considera "un chico único" y llega al reality con ganas de vivir una nueva experiencia.

Escorza, 24 años, Galicia

Escorza, tentador de 'La isla de las tentaciones 11'

Javi Escorza tiene 24 años, llega desde Galicia y se define como poeta. Apasionado de la escritura, asegura que uno de sus grandes hobbies es escribir poesía y sueña con poder dedicar uno de sus poemas a una chica que valga la pena. Su objetivo en 'La isla de las tentaciones 11' es encontrar a su "musa" para "seguir escribiendo poemas".

Rubén, 25 años, Almería

Rubén, tentador de 'La isla de las tentaciones 11'

Rubén tiene 25 años, es de Almería y trabaja como conductor de ambulancias. Consciente de que es bastante conocido entre las mujeres de su tierra, asegura que "están esperando a la mínima para que vaya yo a rescatarlas". Juguetón, natural y muy magnético, así se define el joven, que tiene claro que la noche es su territorio y confiesa que no necesita estrategias para ligar. De hecho, asegura que si una chica tiene novio, "es un reto para mí y lo consigo".

Cristóbal, 26 años, Cádiz

Cristóbal, tentador de 'La isla de las tentaciones 11'

Cristóbal tiene 26 años, es gaditano y trabaja como profesor de tenis, aunque reconoce que "en el campo de la conquista gana más sets que en el tenis". Su prototipo de chica es morena, más baja que él y con "buenas curvas". Seguro de sus habilidades para ligar, asegura que su mayor arma de seducción es el baile: "Con los pasos prohibidos enamoro a quien sea". Nunca se ha enamorado y llega a 'La isla de las tentaciones' con ganas de "poner a prueba" su nivel de seducción.

Fran Aveiro, 32 años

Fran Aveiro, tentador de 'La isla de las tentaciones 11'

Fran, al que llaman Aveiro, tiene 32 años, es de Barcelona y trabaja como repartidor. Divertido y seguro de sí mismo, así se define el joven, que reconoce que liga bastante y considera que su físico, el color de sus ojos y su manera de ser son sus principales armas de seducción. Entre sus estrategias para conquistar, asegura que nunca falla el piropo: "Si yo fuera el mar y tú la roca haría subir la marea para besar tu boca".

Las solteras de 'La isla de las tentaciones 12'

Neus, 28 años

Neus tiene 28 años, procede de Palma de Mallorca y afirma que "como buena marinera" no tiene "solo un amante en cada puerto", sino "uno detrás de otro": "Donde pongo el ojo, pongo la bala". Se define como una chica simpática, intensa, leal y real que lo da "todo" cuando una persona le gusta.

Sara, 31 años

Sara tiene 31 años y viene de Madrid. Es modelo de profesión. "Soy un libro abierto, no me hace falta hablar porque con la mirada lo digo todo", asegura en su vídeo de presentación. Llega con la intención de encontrar a un chico que no "me lo ponga fácil" porque deja claro que "me gustan los retos". Se define como una chica divertida, pasional y "sobre todo que arrasa por donde pasa". Explica que su mejor estrategia para ligar es ser natural y su sonrisa; y que no tiene un prototipo de chico porque se fija más en la "energía" que le transmiten las personas.

Nieves, 26 años

Nieves llega desde Valencia, tiene 26 años y es estudiante de enfermería. Confiesa que "se divide en dos personalidades: la responsable y otra que es la parte divertida y juguetona". Lleva soltera cuatro años y afirma que liga mucho: "No tanto en las discotecas como en los hospitales". Su chico ideal es +Alto, moreno, ojos castaños y si puede ser con tatuajes. Su arma de seducción es su forma de ser: "Eso cautiva sí o sí". Y explica que su objetivo en 'La isla de las tentaciones 11' es enamorarse: "Con lo intensa que soy en las relaciones, voy a encontrar el amor".

Miriam, 23 años

Miriam es de Murcia, tiene 23 años y oposita para convertirse en Guardia Civil. Se define como una chica "muy caprichosa" que consigue todo aquello que se propone: "Mi tasa de éxito con los hombres es de un 98% y el otro 2% es gay". Su afición es el patinaje artístico, aunque advierte: "En la cama soy todo lo contrario al patinaje artístico. El patinaje artístico es calma, tranquilidad y en la cama soy un terremoto". Su objetivo en 'La isla de las tentaciones 11' es encontrar "a un hombre de los pies a la cabeza" porque afirma estar "cansada de niños".

Deva, 24 años

Deva es de Asturias, tiene 24 años y trabaja como camarera en una discoteca. No tiene ningún reparo en decir que suelen ser ellos los que se acercan. "Si me gusta mucho un chico me acerco, pero suele ser al revés", recalca. En el vídeo de presentación presume de que su punto fuerte y su arma de seducción es su mirada. ""Como suelo siempre llevar lentillas, los ojos y la sonrisa ayudan bastante", asevera. Su prototipo de chico es "moreno, tatuado y que le guste bastante el gimnasio". En 'La isla de las tentaciones 11' cree que se puede enamorar porque se define como una persona muy intensa en el amor.

Andrea, 23 años

Andrea tiene 23 años y desembarca en República Dominicana desde Madrid. Estudia marketing digital y llega a 'La isla de las tentaciones' sin un prototipo fijo de chico. Asegura que su estrategia para ligar es hacerle preguntas personales al chico que le llama la atención. "Si me dice que tiene novia le digo: 'No pasa absolutamente nada porque a ti no te importa y a mí menos", confiesa. Y es que no es la primera vez que ha sido el vértice de un triángulo amoroso. "He sido el cuerno de alguna que otra relación porque siempre me gusta ser la elegida desgraciadamente, entonces he roto alguna y también me la han roto", dice sin pudor.

Carolina, 28 años

Carolina tiene 28 años y también llega desde Madrid. Es estilista de peluquería y se presenta como una doble de Alicia Keys. Ella misma se define como "una chica muy sexy, muy atractiva y muy inteligente". Además asegura que es "una tigresa dominicana". "Para mí ligar es como el comer: todos los días", sentencia dejando claro que es "irresistible". Por si fuera poco, confiesa que su mirada hipnotiza a todos los hombres, aunque los prefiere atractivos, más altos que ella y con una sonrisa sexy. "Quiero participar en 'La isla de las tentaciones' porque me gustaría encontrar mi amor español en la mejor isla de todo el mundo", concluye.