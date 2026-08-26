'Supervivientes All Stars 3' confirma a este cantante como su segundo concursante oficial en Telecinco

Telecinco ha empezado a confirmar los nombres de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 3' en sus diferentes programas como ya es habitual. Tras oficializar el fichaje de Rosa Benito en 'De lunes a viernes', este martes ha sido 'Vamos a ver' quién ha anunciado la identidad de su segundo participante.
Así, el programa que este verano conducen Jano Mecha y Verónica Dulanto ha confirmado a Arkano como el segundo concursante para la tercera edición de 'leyendas' del reality de aventuras, que arrancará previsiblemente el 10 de septiembre con Jorge Javier Vázquez, María Lamela y Sandra Barneda como trío de presentadores.
"Vuelvo a Supervivientes porque han cambiado muchas cosas en mi vida. Llegué a tocar fondo y la redirigí por completo. Remonté y ahora siento que estoy en mi mejor momento. Mi mejor versión a nivel físico, mental y en todas las áreas, así que quiero medirme en este reto", asegura Arkano en su vídeo de presentación.
Arkano regresará así a Honduras después de haber participado en 'Supervivientes 2024' y haber quedado como cuarto finalista en aquella edición. El rapero y cantante de free style consiguió durante su experiencia batir posiblemente uno de los récord Guinness más atípicos en un reality como este al batir su propia marca después de estar 24 horas, 34 minutos y 27 segundos rapeando sin parar. Según la dirección del formato tras solo hubo parones de tres segundos entre canción y canción.
Para conocer al tercer concursante de 'Supervivientes All Stars 3' habrá que esperar a este miércoles en 'De lunes a viernes'. Así, el programa que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona volverá a adelantar la identidad de otro participante del reality.
Rosa Benito y Arkano son los primeros concursantes oficiales de 'Supervivientes All Stars 3'. No obstante, el resto del casting ya ha sido adelantado por diferentes medios de comunicación y de hecho en El Televisero avanzamos el fichaje de Asraf Beno. Otros nombres que volverán a tirarse del helicóptero serán Víctor Janeiro (Poco Pasa TV), María Jesús Ruiz, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Alma Bollo y Damián Quintero (Yotele), Albert Barranco (Vertele), Yola Berrocal (Bluper), Almudena Martínez 'Chiqui' (OK Diario), Ivana Icardi (El Confi TV) y Lola Ortiz (20 minutos).
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